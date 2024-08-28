Российский препарат против оспы обезьян показал эффективность

Разработанный сотрудниками Новосибирского института органической химии им. Ворожцова и Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» препарат «НИОХ-14» для предотвращения заражения оспой обезьян (mpox) показал эффективность. Это первый в России химический препарат для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека, рассказали в институте.

Вакцина воздействует на ортопоксвирусы, препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции. «[Дополнительные] исследования проводились. Препарат показал себя хорошо. Исследования проводил ГНЦ „Вектор“», – рассказала ТАСС директор новосибирского института Елена Багрянская на «Технопроме-2024».

Натуральная оспа – единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр «Вектор» и американские центры по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).

Ранее о разработке вакцины против mpox рассказали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. По словам директора учреждения Александра Гинцбурга, препарат будет защищать от всего спектра штаммов заболевания, а также от черной оспы. «Она должна обладать протективной защитой от черной оспы, потому что там родство на 97-98%», – пояснял он.

gxpnews