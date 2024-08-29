Минсельхоз озвучил новый индикатор риска для контроля при обращении ветпрепаратов

Минсельхоз России предложил пополнить действующий список индикаторов риска, используемых при госконтроле за обращением ветеринарных препаратов. Согласно проекту приказа, появившегося на портале regulation.gov.ru, критерием для внеплановой проверки станет отсутствие в госсистеме мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке, сведений об обороте или выводе из оборота 50% и более от поставленной серии ветлекарства в течение шести месяцев подряд (если нет информации, что обращение этого препарата было приостановлено).

Этот индикатор будет актуален для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют розничную продажу препаратов для животных. Государственный контроль за обращением ветеринарных препаратов осуществляет Россельхознадзор. Включение данного индикатора связано с тем, что с 1 сентября текущего года в России вводится обязательная маркировка ветеринарных препаратов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал проект о расширении перечня индикаторов риска нарушения требований при осуществлении госнадзора в области защиты прав потребителей новыми пунктами, из которых пять касаются товаров, реализуемых в аптеках. Документ принят 20 августа, на данном этапе производится официальное опубликование нормативного правового акта.

gxpnews