Консолидированная выручка «Артген биотех» в первом полугодии 2024 года составила 745 млн рублей

Консолидированная выручка «Артген биотех» в первом полугодии выросла на 20% по сравнению с 2023 годом и составила 745 млн руб., следует из отчета компании. Чистый денежный поток компании, использованный в операционной деятельности, увеличился в 2,3 раза, а свободный денежный поток компании составил 86 млн руб.

Биотехнологическая компания «Артген биотех» поделилась результатами деятельности за первые шесть месяцев 2024 года. Консолидированная выручка компании за отчетный период выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 745 млн руб.

На 18,6% выросли продажи препарата «Неоваскулген», предназначенного для лечения ишемии нижних конечностей. На 18% увеличились продажи услуг «Гемабанка» по хранению биоматериалов и на 15,8% поднялась выручка от продаж услуг по генетическим исследованиям. Показатель EBITDA вырос на 44,3% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — до 183 млн руб.

«Хорошая ликвидность, диверсификация выручки и рост финансовых показателей, несмотря на негативный экономический фон, связанный с ростом процентных ставок, во многом стали причиной повышения кредитного рейтинга «Артген биотех» до уровня BBB-», — поделился директор компании Сергей Масюк.

По его словам, чистый денежный поток компании, использованный в операционной деятельности, в первое полугодие 2024 года увеличился в 2,3 раза, а свободный денежный поток компании составил 86 млн руб.

В компании также сообщили, что обновленная стратегия развития на 2024—2026 годы включает цели по финансированию новых ранних разработок для формирования портфеля из 30 препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний.

Также компания заключила инвестиционное соглашение с разработчиком ген-активированных материалов компанией «Гистографт». Согласно нему «Артген биотех» инвестирует в разработку пяти новых медицинских изделий для тканевой инженерии, а консолидированная доля компании в «Гистографт» увеличится до 64%.

Ранее стало известно, что Минздрав выдал разрешение на проведение I и II фаз клинического исследования комбинированной вакцины для профилактики гриппа и COVID-19 «Ультрикс Комби». Препарат разрабатывает холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» совместно с «Артген биотех». В ходе исследования будут оцениваться безопасность, переносимость и иммуногенность препарата у здоровых добровольцев.

Фото: пресс-служба «Артген биотех»

Дина Коблова

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