Росздравнадзор обновит регламент выдачи разрешения на розничную онлайн-торговлю лекарствами

Росздравнадзор предложил обновить регламент по предоставлению госуслуги по выдаче разрешения на розничную торговлю лекарствами дистанционным способом. Документ находится на стадии общественного обсуждения. Он заменит приказ 2021 года.

Росздравнадзор разработал проект приказа об утверждении Административного регламента Росздравнадзора по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом». Документ проходит стадию общественного обсуждения до 10 сентября.

Приказом предлагается утвердить три варианта предоставления услуги:

«Выдача разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом»;

«Внесение изменений в реестр разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом»;

«Прекращение действия разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

Кроме того, в новом регламенте учли изменения требований к участникам рынка для получения госуслуг. Ограничение о сроке действия фармлицензии было исключено.

В случае утверждения документа признается утратившим силу приказ Росздравнадзора № 7338 от 04.08.2021 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом».

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