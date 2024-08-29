Порошок амоксициллин исключили из минимального ассортимента

Из минимального ассортимента исключили амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Препарат не поступал в аптеки с 2021 года, при этом до сих пор они могли получить штраф за его отсутствие.

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов приняла решение об исключении из перечня минимального ассортимента позиции с МНН амоксициллин в лекарственной форме «порошок для приготовления суспензии для приема внутрь». Он был включен в перечень минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, распоряжением Правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019. В соответствии с Государственным реестром лекарственных средств существует всего два зарегистрированных препарата в указанной лекарственной форме выпуска — «Оспамокс» и «Амосин».

При этом «Оспамокс» с РУ ЛС-002012, по информации из сервиса Росздравнадзора «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации», за время существования сервиса в гражданский оборот не поступал ни разу.

Фактически «Амосин» с РУ ЛС-001736 был единственным препаратом, который удовлетворял требования минимального ассортимента и последний раз вводился в гражданский оборот 02 ноября 2021 года. За период с 2018 по 2021 годы в оборот вводились различные дозировки препарата в фасовке по десять пакетов. В конце сентября 2022 года держатель РУ на препарат «Амосин» сообщил об отсутствии всех дозировок в фасовке по десять пакетов на складе и отсутствии планов на производство.

Процедура исключения препарата из минимального ассортимента заняла почти два года, рассказала «ФВ» исполнительный директор Национальной фармпалаты Елена Неволина. Аптеки при проверках минимального ассортимента несли риски административного наказания. «Препарата не было на рынке все это время, но любую аптеку могли наказать за его отсутствие в ассортименте. Хотя уже в 2021 году, когда были зафиксированы первые обращения от участников фармрынка, Минпромторг подтвердил отсутствие вывода амоксициллина в гражданский оборот».

Фото: freepik

Ольга Коберник

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