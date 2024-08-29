Минфин предложил распространить правило «второй лишний» на все лекарства

Минфин опубликовал проект, предлагающий распространить правило «второй лишний» на лекарства без уточнения перечней. Участники рынка отмечают, что постановление пока проходит общественное обсуждение и в нем отсутствует информация, на какую группу лекарственных средств распространяются ограничения.
Минфин опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов 26 августа.
Постановление в случае утверждения вступит в силу с 1 января 2025 года.
Документом предлагается ввести полный запрет на закупку определенного перечня товаров и услуг (приложение № 1, 152 позиции) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Второй перечень (приложение № 2) вводит ограничение закупок товаров. В него помимо прочего вошли более 400 видов медизделий, а также лекарственные препараты. Стоит отметить, что для последних в приложении не указано, какая группа товаров будет ограничена по правилу «второй лишний».
Третий перечень предлагает установить минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3.
Согласно текущей версии проекта Минфина предлагается максимально жесткий вариант правила «второй лишний», распространяющийся на все лекарства, без привязки к перечням ЖНВЛП и СЗЛС, сказал «ФВ» источник в отрасли, который пожелал остаться анонимным. При этом там, где уже есть полный цикл, правило применяется и к частично локализованным препаратам, отметил он.
По мнению советника адвокатского бюро «Трубор» Марии Борзовой, проект устанавливает особенности применения нацрежима как в рамках № 44-ФЗ, так и № 223-ФЗ. «Для лекарственных препаратов без указания на перечни устанавливается ограничение закупок по правилу «второй лишний», согласно которому заказчик отклоняет заявки, предлагающие к поставке иностранный товар, если подана хотя бы одна заявка с предложением о поставке российского товара. Российским считается лекарственный препарат, произведенный в России со стадии готовой лекарственной формы. Проект также указывает, что при подаче заявки с предложением препарата полного цикла, заявки с меньшим уровнем локализации приравниваются к иностранным», — указывает юрист.
По ее словам, проект создает противоречие с положениями Плана реализации стратегии «Фарма-2030». Так, п.22 плана говорит об установлении приоритета закупки препаратов из Перечня СЗЛС, произведенных по полному циклу в ЕАЭС, а пп.1—3 плана предусматривают разработку критериев для формирования и актуализацию Перечня СЗЛС. «Однако проект лишает эти пункты плана смысла», — отмечает она.
Кроме того, в рамках № 223-ФЗ проект создает противоречие с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ): режимом наибольшего благоприятствования и нацрежимом, полагает Борзова.
Проект постановления Минфина только проходит общественное обсуждение, в нем пока отсутствует информация, на какую группу лекарств распространяются ограничения при осуществлении госзакупок, заявила «ФВ» исполнительный директор СПФО Лилия Титова. «Фарма-2030» предусматривает преференции в отношении препаратов из Перечня СЗЛС. Критерии определения лекарственных средств к данной категории прорабатываются ФОИВами совместно с экспертным сообществом.
«Надеемся, что в данном проекте появится более точная формулировка, либо будет соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будут даны разъяснения относительно лекарственных препаратов. От имени ассоциации СПФО мы обязательно направим свои предложения на правовой портал, где документ проходит общественное обсуждение», — заключила Титова.
Закон, вводящий нацрежим в госзакупках, президент подписал 8 августа. Он вводит, в частности, правило «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. В стратегии «Фарма-2030» указано, что приоритет должны получить препараты из перечня стратегически значимых. Правило для препаратов полного цикла, включая фармсубстанцию, должно заработать с апреля 2025 года, но лишь после запуска системы прослеживаемости субстанций.
Проект отменяет ПП № 1289 от 30.11.2015 (правило «третий лишний»). Об отмене Приказа Минфина 126н от 04.06.2018 о допуске иностранных товаров к госзакупкам в проекте не говорится.
Ценовая преференция в 15% не будет применяться к товарам, входящим в приложение № 2, из чего следует, что «второй лишний» и преференция не могут применяться одновременно.
Документом, подтверждающим страну происхождения лекарств и медизделий, является сертификат СТ-1 или заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции, выданное до 1 июля 2024 года. Документ, который будет подтверждать полный цикл производства, — сертификат производителя, но также требуется и сертификат GMP (п.5 Постановления).
При закупках лекарственных препаратов в соответствии с № 44-ФЗ и № 223-ФЗ заявка на поставку препарата, полный цикл которого не локализован, приравнивается к заявке на поставку иностранного лекарства, если на участие в закупке подана хотя бы одна заявка с предложением препарата полного цикла.
Фото: freepik
Екатерина Ракитина
pharmvestnik