Минфин предложил распространить правило «второй лишний» на все лекарства

Минфин опубликовал проект, предлагающий распространить правило «второй лишний» на лекарства без уточнения перечней. Участники рынка отмечают, что постановление пока проходит общественное обсуждение и в нем отсутствует информация, на какую группу лекарственных средств распространяются ограничения.

Минфин опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров отдельными видами юридических лиц». Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов 26 августа.

Постановление в случае утверждения вступит в силу с 1 января 2025 года.

Документом предлагается ввести полный запрет на закупку определенного перечня товаров и услуг (приложение № 1, 152 позиции) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Второй перечень (приложение № 2) вводит ограничение закупок товаров. В него помимо прочего вошли более 400 видов медизделий, а также лекарственные препараты. Стоит отметить, что для последних в приложении не указано, какая группа товаров будет ограничена по правилу «второй лишний».

Третий перечень предлагает установить минимальную обязательную долю закупок товаров российского происхождения по перечню согласно приложению № 3.

Согласно текущей версии проекта Минфина предлагается максимально жесткий вариант правила «второй лишний», распространяющийся на все лекарства, без привязки к перечням ЖНВЛП и СЗЛС, сказал «ФВ» источник в отрасли, который пожелал остаться анонимным. При этом там, где уже есть полный цикл, правило применяется и к частично локализованным препаратам, отметил он.

По мнению советника адвокатского бюро «Трубор» Марии Борзовой, проект устанавливает особенности применения нацрежима как в рамках № 44-ФЗ, так и № 223-ФЗ. «Для лекарственных препаратов без указания на перечни устанавливается ограничение закупок по правилу «второй лишний», согласно которому заказчик отклоняет заявки, предлагающие к поставке иностранный товар, если подана хотя бы одна заявка с предложением о поставке российского товара. Российским считается лекарственный препарат, произведенный в России со стадии готовой лекарственной формы. Проект также указывает, что при подаче заявки с предложением препарата полного цикла, заявки с меньшим уровнем локализации приравниваются к иностранным», — указывает юрист.