Вакцина от ВПЧ будет включена в нацкалендарь прививок в 2026

Вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2026 году, сообщила главный внештатный детский специалист — гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова, пишет Интерфакс.»Мы не имеем сегодня в национальном календаре (вакцинацию от ВПЧ), но в плане аккуратно поставлена дата — 2026 год — о включении вакцины от ВПЧ наряду с другими вакцинами в Национальный календарь иммунопрофилактики», — сказала Уварова на пресс-конференции в пятницу.

Специалист Минздрава сообщила, что в России разрабатывается локализованная отечественная вакцина от ВПЧ. Она будет четырехвалентная. «Сейчас проводятся исследования, которые положены для первой стадии производства вакцины. Уже клинические исследования проводятся. Надеюсь, что как раз к 2026 году она будет уже внедрена в практику», — сообщила Уварова.

В марте 2024 сообщалось, что «Нанолек» получила разрешение Минздрава РФ на проведение третьей фазы клинического исследования (КИ) вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ) на 402 детях и подростках от 9 до 17 лет.

Ожидается, что вакцина сможет защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18, которые провоцируют рак шейки матки, другие ВПЧ-ассоциированные онкологические и доброкачественные заболевания, включая аногенитальные бородавки. Препарат станет первой отечественной вакциной от ВПЧ.

gxpnews