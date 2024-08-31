Россельхознадзор выявил в обороте запрещенный ветеринарный препарат

Россельхознадзор выявил в обороте контрафактный ветеринарный препарат, сообщило ведомство. Отмечается, что в государственном реестре лекарственных препаратов для ветеринарного применения это средство не зарегистрировано и оно позиционируется как репеллент.

«Россельхознадзор предупреждает ветеринарных врачей, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о выявлении в обращении на территории России контрафактного средства «АСД-3 ФОРТЕ» (аэрозоль, баллон 200 мл) производства ИП Крюков Василий Петрович (Курская обл., г. Курск, ул. Соловьиная, 43) по заказу ООО «Компания «Новые технологии»», говорится в сообщении.

Россельхознадзор просит обратить внимание, что за производство и реализацию в России контрафактных лекарственных препаратов предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Кроме того, применение таких средств может быть небезопасно для домашних животных. Обо всех случаях выявления обращения лекарственного препарата для ветеринарного применения «АСД-3 ФОРТЕ» следует немедленно информировать Россельхознадзор», подчернули в ведомстве.

gxpnews