Дело о поставке поддельных СИЗ на 116 млн рублей в Перми направлено в суд

По версии следствия, с ноября 2021 по январь 2022 года (в период пандемии COVID-19) Ямбаев и двое его предполагаемых соучастников, имена которых не разглашаются, поставили в клиники Перми и края фальсифицированные, незарегистрированные и некачественные медицинские халаты. Товары были оплачены за счет бюджета Пермского края.

СК начал расследование дела о мошенничестве со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 11 августа 2023 года. К этом делу добавили другое, возбужденное 30 октября по признакам сбыта фальсифицированной продукции. Ямбаеа задержали в Ульяновске 1 ноября. На следующий день решением Свердловского районного суда Перми его заключили под стражу, а 8 ноября в Пермском краевом суде прошло заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба на обоснованность его содержания в СИЗО.

Адвокат обвиняемого просил суд изменить меру пресечения на домашний арест, денежный залог или запрет определенных действий. По его словам, Ямбаев не планирует скрываться, а также сотрудничает со следствием, однако прокурор напомнил о тяжести обвинения, отметив, что не все предполагаемые соучастники и свидетели возможного преступления установлены, не все улики обнаружены и изъяты. Судья с доводами гособвинителя согласилась и оставила Ямбаева в СИЗО до 11 декабря.

Ренат Ямбаев является совладельцем трех компаний, зарегистрированных в Ульяновске. Речь идет об ООО «Экотэк» (доля 100%), которое занимается обработкой отходов резины, ООО «РеалТорг» (20%, оптовая торговля твердым, жидким топливом) и ООО «РеалСервис» (25%, оптовая торговля текстильными изделиями).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «РеалСервис» зарегистрировано в Ульяновске в 2020 году. Помимо Ямбаева, компанией в равных долях (по 25%) владеют Софья Ключникова (ранее Полякова), Ольга Ралле и Евгений Скитович. Выручка юрлица в 2023 году составила 138,7 млн рублей, чистая прибыль – 7,2 млн рублей. Предполагаемые контракты компании по поставке СИЗ в клиники Пермского края в период с ноября 2021 по январь 2022 года в СПАРК-Интерфакс не отражены.