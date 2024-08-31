Выручка «Биннофарм Групп» с начала года выросла на 10%

Выручка «Биннофарм Групп» по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 10% по сравнению с тем же периодом в 2023 году и составила 15,3 млрд руб. В розничном сегменте рост составил 15% год к году. Наибольший рост показателей зафиксирован у брендов «Диклофенак», «Венарус», «Цефтриаксон», «Офломелид», «Необутин» и «Венапрокт».

Компания «Биннофарм Групп» поделилась финансовыми результатами за первое полугодие 2024 года. Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 10% и составила 15,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

В розничном сегменте рост составил 15% год к году. Больше всего показатели увеличились у брендов «Диклофенак», «Венарус», «Цефтриаксон», «Офломелид», «Необутин» и «Венапрокт». Спрос потребителей на продукцию компании в аптеках вырос на 26%, благодаря чему в первом полугодии «Биннофарм Групп» поднялась на три позиции в рейтинге фармпроизводителей, заняв шестое место.

В экспортном сегменте оборот компании вырос на 21%. За первые шесть месяцев 2024 года было получено 33 новых регистрационных удостоверения на препараты компании.

В сегменте госзакупок продолжили снижаться объемы потребления на адресных рынках, это привело к падению чистой выручки в этом направлении на 23%. Показатель OIBDA (финансовый показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) снизился на 24% год к году и составил 3,1 млрд руб. В пресс-службе компании отметили, что этого удалось добиться за счет крупных инвестиций в маркетинговую стратегию по продвижению препаратов, повышения курса валют и давления на целевой уровень товарного запаса в цепочке поставок из-за высокого уровня ключевой ставки.

«Биннофарм Групп» планирует запустить участок по производству препаратов на основе моноклональных антител, а также линию по производству высокоактивных препаратов.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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