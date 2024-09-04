Регулятор ослабил контроль за стандартными образцами с малым содержанием наркотических средств

Изменения относят контроль за стандартными образцами препаратов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к группе лекарств с упрощенными мерами мониторинга. В нее входят препараты, содержащие, помимо наркотических средств, другие активные вещества, а также препараты с малым содержанием психотропных веществ, применяемые для диагностики в лабораторных условиях.

Особый порядок контроля за стандартными образцами подобных лекарств теперь будет предусматривать разрешение на их изготовление только в государственных учреждениях, ввоз аналитических образцов также смогут осуществлять исключительно образовательные унитарные госпредприятия и МГУ им. М.В. Ломоносова. Для образцов, содержащих наркотические средства, сохранится запрет на пересылку по почте, в том числе международной, а также на их отправку под видом гуманитарной помощи, кроме случаев, когда они направляются в конкретные регионы страны с соответствующим разрешением правительства.

Ввоз и вывоз стандартных образцов лекарств с малым содержанием наркотических средств предприятия смогут осуществлять, как указано в документе, только при наличии лицензии от Минпромторга РФ, предоставляемой по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Юрлица, занимающиеся импортом и экспортом таких веществ, должны будут отчитываться о количестве ввезенных и вывезенных образцов.

Помимо этого, правительство сохранило порядок реализации стандартных образцов с малым содержанием наркотических средств одним юрлицом другому для их использования в научных и учебных целях, а также экспертной деятельности и при медицинском освидетельствовании на основании соответствующих договоров.

Как указывал Минпромторг в пояснительной записке к проекту тематических изменений, поправки разработаны после обращения ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (ФЛМ). Корректировки направлены ‎на исключение мер контроля в отношении аналитических образцов, внесенных ‎в списки II, III или IV перечня наркотических средств, психотропных веществ ‎и их прекурсоров, которые выпускают подведомственные Минпромторгу учреждения. Их производят как в виде чистых веществ, так и растворов ‎в органических растворителях. Образцы в виде растворов в органических растворителях содержат, как правило, не более 1 мг такого вещества, поэтому не представляют значительной опасности при злоупотреблении ими. В связи с этим регулятор посчитал возможным ослабить контроль в отношении подобных препаратов.