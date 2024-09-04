«Вертекс» увеличил инвестиции в производственный комплекс в Петербурге до 8,2 млрд рублей

Инвестиции в реализацию первого этапа строительства объекта, который включает производственно-складской корпус, на конец августа 2024 года превышали 1,7 млрд рублей, из них более 640 млн рублей компания направила с начала этого года. На базе производственно-складского корпуса будут разрабатывать, изготавливать и хранить косметические средства и препараты. Компания рассчитывает ввести в эксплуатацию здание площадью более 22 тысяч кв. м до конца 2024 года. Количество рабочих мест, как отмечают в компании, увеличится с 205 до 357.

Общая площадь после ввода двух объектов в ОЭЗ превысит 78 тысяч кв. м.

Ввод в эксплуатацию здания второго этапа намечен на 2029 год. Последующие инвестиции направят на дооснащение комплекса оборудованием, на НИОКР и прочие затраты.

В октябре 2023 года компания заявила о намерении увеличить на 5,3 тысячи кв. м производственные площади своего комплекса в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская». Впервые о планах компании по расширению производства сообщалось в 2022 году. Тогда «Вертекс» вложил около 150 млн рублей в строительство производственно-складского корпуса площадью более 22 тысяч кв. м.

Компания «Вертекс» основана в декабре 1999 года. С апреля 2020 года включена в перечни системообразующих организаций Санкт-Петербурга и России. По данным компании, выручка «Вертекс» за первое полугодие 2024 года составила более 10,6 млрд рублей без НДС. В портфель фармкомпании входит 400 позиций лекарств, биологически активных добавок и косметических средств.