Минздрав дополнил перечень взаимозаменяемых препаратов

Минздрав дополнил перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Обновленный список содержит 605 МНН и 3080 торговых наименований (ТН).

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России разместило обновленный (дополненный) перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 2 сентября.

Список сформирован в соответствии с законом № 475-ФЗ от 27.12.2019 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Обновленный перечень взаимозаменяемых лекарств включает 605 МНН и 3080 торговых наименований. Первый перечень был подготовлен в 2020 году, тогда он включал 133 МНН и 537 ТН. Затем он несколько раз обновлялся.

Перечень формируется Минздравом по наличию в регистрационном досье исследований биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности референтному препарату.

Согласно постановлению правительства №1357 от 04.09.2020, врачи при назначении терапии, а также работники аптек при фармконсультировании о наличии аналогов в рамках одного МНН должны пользоваться информацией о взаимозаменяемых воспроизведенных лекарственных препаратах и биоаналогах.

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