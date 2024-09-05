США позволили увеличить выпуск препаратов от СДВГ на несколько килограммов

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) увеличило лимит производства лисдексамфетамина, действующего вещества препарата против СДВГ Vyvanse от Takeda Pharmaceutical и его дженериков, примерно на 24%. Мера продиктована продолжающимся дефицитом таких лекарств, сообщает Reuters.

Повышение лимита производства последовало за запросом Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в июле, говорится в уведомлении DEA во вторник. Лисдексамфетамин классифицируется DEA как контролируемое вещество списка II, который применяется к препаратам, имеющим высокую вероятность злоупотребления. В отношении них вводятся дополнительные меры предосторожности, в том числе ограничение объема производства.

В результате, согласно заявлению DEA, лимит производства лисдексамфетамина увеличен на 6236 кг, включая 1558 кг для удовлетворения возросшего внутреннего спроса и 4678 кг – для зарубежного. «Эти корректировки необходимы для того, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты имеют достаточные и бесперебойные поставки лисдексамфетамина для удовлетворения законных потребностей пациентов как внутри страны, так и во всем мире», – сообщили в DEA.

Лекарства от синдрома дефицита внимания и гиперактивности были в дефиците в течение многих лет. В октябре 2022 года FDA предупредило о дефиците израильского препарата Adderall (Teva) в связи с задержками производства. Это привело к резкому росту спроса и последующему дефициту препарата Takeda Vyvanse.

В прошлом году, после того как Takeda потеряла эксклюзивные права на этот препарат, FDA США одобрило дженерики Vyvanse от 11 производителей лекарств, включая американских производителей Mallinckrodt и Viatris, британскую Hikma Pharmaceuticals и индийского производителя Sun Pharmaceutical Industries.

gxpnews