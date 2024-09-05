Первый в РФ поезд-медцентр получил регудостоверение как медизделие

В сентябре 2024 года по пяти регионам Дальнего Востока начнет курсировать первый в стране поезд-поликлиника. В следующем году маршрут его следования, охватывающий три железные дороги – Дальневосточную, Восточно-Сибирскую и Забайкальскую, расширится до восьми регионов. Это Республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская и Еврейская автономная области. Его основная задача – оказание профессиональной качественной медицинской помощи жителям труднодоступных городов России.

«По сути, этот поезд представляет собой настоящую современную поликлинику и аптеку на колесах с современным оборудованием и врачами-специалистами. Они смогут проводить широкий спектр исследований, консультироваться с коллегами из ведущих научных центров России, использовать технологии искусственного интеллекта для формирования медицинского заключения», – заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября.

Инициатива принадлежит РЖД. Как пояснили GxP News в пресс-службе «РЖД-Медицина», поезд, который носит название «Святой Пантелеймон», имеет регистрационное удостоверение в качестве медицинского изделия. Производителем данного медизделия указано ООО «Тверской вагоностроительный завод».

В составе поезда-поликлиники 14 вагонов, 6 из них вспомогательные (купе для проживания персонала, штаб, душевая со стиральным оборудованием, электростанция и ресторан), а 8 – медицинского назначения. Это вагоны лучевой и функциональной диагностики, 2 терапевтических, хирургический, лабораторный, вагон-ординаторская и вагон-регистратура. Кабинеты оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. У пациентов передвижной поликлиники есть возможность сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти колоноскопию, спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра.

В одном из вагонов – вагоне-регистратуре – предусмотрен аптечный киоск. Ознакомиться с планировкой каждого вагона можно по ссылке.

Работать в поезде-поликлинике будут 36 сотрудников команды «РЖД-Медицина»: врачи, средний и младший медицинский персонал. Ожидается, что ежегодно здесь будут получать помощь 100 тысяч человек. Останавливаться в течение всего маршрута «Святой Пантелеймон» будет 1000 раз.

«Передвижной клинико-диагностический центр содержит уникальные медицинские приборы, которые очень требовательны, в том числе к движению, условиям работы, перевозке, поэтому подобрать все это, чтобы именно в комбинации безукоризненно работало, это был тоже достаточно сложный процесс. Единая информационная система и возможность проведения лабораторных исследований, функциональных исследований, рентгенологических, ультразвуковых – все это здесь реализовано», – комментировал эту информацию министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

gxpnews