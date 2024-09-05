В РФ с 2023 года зарегистрировали восемь радиофармпрепаратов

На сегодняшний день в России зарегистрированы и разрешены к применению 62 радиофармацевтических препарата, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В начале прошлого года он сообщал о 54 зарегистрированных и применяемых радиофармпрепаратах, при этом отмечал, что 90% из них — отечественного производства. Соответственно, с 2023 года общее количество увеличилось на восемь.

«Сегодня большие государственные ресурсы вкладываются в это направление. И в следующем этапе реализации национальных проектов финансирование будет также поддержано», — констатировал министр, выступая на V Международном форуме «Инновационная онкология», посвященном 10-летию НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Он также рассказал, что за последние пять лет в России на 18% снизилась одногодичная летальность онкопациентов. При этом, по словам Мурашко, на 7% увеличилась доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях. «И 2024 год сохраняет тренды, достигнутые в предыдущие годы», — добавил он.

Ранее пациентская организация «Здравствуй!» выступила с критикой госполитики по вопросу финансирования программ по борьбе с раком. В петиции, подготовленной ее представителями, говорится, что 140 млрд рублей, выделяемых федеральным бюджетом каждый год, недостаточно для того, чтобы положительные изменения, достигнутые за пять лет благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями», продолжались.

gxpnews