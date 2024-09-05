Минздрав отозвал регистрационные удостоверения на 21 препарат

Минздрав РФ отозвал 21 регистрационное удостоверение на лекарства. Большая часть из них имеет зарегистрированные в ГРЛС аналоги.

Один из препаратов, не имеющих аналогов – «Эпоратио» (эпоэтин тета) от Teva, предназначенный для лечения анемии. Тем не менее, в гражданском обороте имеется эпоэтин альфа и эпоэтин бета.

Также Teva отозвала госрегистрацию на липэгфилграстим, который применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. ГРЛС содержит данные о других пэгилированных формах филграстима — это пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.

Кроме того, нет аналогов у препарата «Ипрамол Стери-Неб» (ипрапропия бромид + сальбутамол, Teva), применяемого при бронхоспастическом синдроме у больных с хронической обструктивной болезнью легких, и у «Церулоплазмина» (АО «НПО Микроген»), получаемого из донорской плазмы крови человека.

Остальные препараты, лишившиеся регудостоверений, имеют аналоги, в том числе в виде другой лекарственной формы или другой дозировки. Это:

«Анальгин» (метамизол натрия, АО «НПО Микроген»);

«Бактериофаг дизентерийный поливалентный» (бактериофаг дизентерийный, АО «НПО Микроген»);

«Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE» (бактериофаг сальмонеллезный, АО «НПО Микроген»);

«Бетамакс» (сульпирид, АО «Гриндекс»);

«Глимепирид-Тева» (глимепирид, ООО «Тева»);

«Инозин пранобекс» (инозин пранобекс, ООО «ФармТехнологии»);

«Карбоплатин-Тева» (карбоплатин, ООО «Тева»);

«Коапровель» (гидрохлоротиазид + ирбесартан, АО «Санофи Россия»);

«Лаксигал-Тева» (натрия пикосульфат, ООО «Тева»);

«Магния сульфат» (АО «НПО Микроген»);

«Мадопар 250» (леводопа + [бенсеразид], АО «Рош-Москва»);

«Микафунгин-Тева» (микафунгин, ООО «Тева»);

«Ноотропил» (пирацетам, ООО «ЮСБ Фарма»);

«Туссамаг» (сироп тимьяна обыкновенного травы экстракт, ООО «Тева»);

«Туссамаг» (сироп 9% тимьяна обыкновенного травы экстракт, ООО «Тева»);

«Церебролизат» (АО «НПО Микроген»);

«Эуфиллин» (аминофиллин, АО «НПО Микроген»).

gxpnews