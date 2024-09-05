Минздрав отозвал регистрационные удостоверения на 21 препарат

Минздрав РФ отозвал 21 регистрационное удостоверение на лекарства. Большая часть из них имеет зарегистрированные в ГРЛС аналоги.
Один из препаратов, не имеющих аналогов – «Эпоратио» (эпоэтин тета) от Teva, предназначенный для лечения анемии. Тем не менее, в гражданском обороте имеется эпоэтин альфа и эпоэтин бета.
Также Teva отозвала госрегистрацию на липэгфилграстим, который применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. ГРЛС содержит данные о других пэгилированных формах филграстима — это пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.
Кроме того, нет аналогов у препарата «Ипрамол Стери-Неб» (ипрапропия бромид + сальбутамол, Teva), применяемого при бронхоспастическом синдроме у больных с хронической обструктивной болезнью легких, и у «Церулоплазмина» (АО «НПО Микроген»), получаемого из донорской плазмы крови человека.
Остальные препараты, лишившиеся регудостоверений, имеют аналоги, в том числе в виде другой лекарственной формы или другой дозировки. Это:
- «Анальгин» (метамизол натрия, АО «НПО Микроген»);
- «Бактериофаг дизентерийный поливалентный» (бактериофаг дизентерийный, АО «НПО Микроген»);
- «Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE» (бактериофаг сальмонеллезный, АО «НПО Микроген»);
- «Бетамакс» (сульпирид, АО «Гриндекс»);
- «Глимепирид-Тева» (глимепирид, ООО «Тева»);
- «Инозин пранобекс» (инозин пранобекс, ООО «ФармТехнологии»);
- «Карбоплатин-Тева» (карбоплатин, ООО «Тева»);
- «Коапровель» (гидрохлоротиазид + ирбесартан, АО «Санофи Россия»);
- «Лаксигал-Тева» (натрия пикосульфат, ООО «Тева»);
- «Магния сульфат» (АО «НПО Микроген»);
- «Мадопар 250» (леводопа + [бенсеразид], АО «Рош-Москва»);
- «Микафунгин-Тева» (микафунгин, ООО «Тева»);
- «Ноотропил» (пирацетам, ООО «ЮСБ Фарма»);
- «Туссамаг» (сироп тимьяна обыкновенного травы экстракт, ООО «Тева»);
- «Туссамаг» (сироп 9% тимьяна обыкновенного травы экстракт, ООО «Тева»);
- «Церебролизат» (АО «НПО Микроген»);
- «Эуфиллин» (аминофиллин, АО «НПО Микроген»).