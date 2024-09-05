Минздрав отозвал госрегистрацию Анальгина и Ноотропила в форме растворов

Ведомство также отозвало госрегистрацию следующих препаратов: Амлодипин-Валсартан-Акрихин (амлодипин-валсартан), Эуфиллин (аминофиллин), Эпоратио (эпоэтин тета), Церулоплазмин и Церебролизат (их действующие вещества не указаны), Туссамаг (тимьяна травы экстракт) в двух разных дозировках. Также регистрация отозвана у лекарств Микафунгин-Тева (микафунгин), Мадопар «250» (леводопа + [бенсеразид]), Лонвекс (липэгфилграстим), Лаксигал-Тева (натрия пикосульфат), Карбоплатин-Тева (карбоплатин), Ипрамол Стери-Неб (ипратропия бромид + сальбутамол), Инозин пранобекс (инозин пранобекс), Глимепирид-Тева (глимепирид), Бетамакс (сульпирид), Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE (бактериофаг сальмонеллезный), Бактериофаг дизентерийный поливалентный (бактериофаг дизентерийный).

Регистрационное удостоверение на Анальгин (метамизол натрия) в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения в дозировке 0,5 г/мл принадлежит компании АО НПО «Микроген» (Россия). Она же занимается производством препарата, применяемого для уменьшения болевого синдрома (зубной, головной, мышечной боли, невралгии). Согласно государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), лекарства с таким же действующим веществом зарегистрированы также ООО «ПФКО-2» (Россия), ООО «ФармАТ» (Россия) и другими.

Производством Ноотропила (пирацетам) в форме раствора для внутривенного введения в дозировке 200 мг/мл занималась компания «Эйсика Фармасьютикалз С.р.Л.» (Италия), а регудостоверение на препарат принадлежит бельгийской «ЮСБ Фарма С.А.». Лексредство предназначено для симптоматического лечения психоорганического синдрома, симптомы которого включают снижение памяти и концентрации внимания, а также общей активности. Аналогичные препараты в России зарегистрированы также у ООО «Компания «Деко»» (Россия), ОАО «Дальхимфарм» (Россия) и других.

Магния сульфат (магния сульфат) используется при артериальной гипертензии, полиморфной желудочковой тахикардии и других состояниях. Регудостоверение на производство препарата выдано АО НПО «Микроген» (Россия), также осуществлявшим его выпуск. Препараты с таким же действующим веществом зарегистрированы такими российскими компаниями, как ООО «Гротекс», АО «ПФК Обновление» и другими.

Коапровель (гидрохлоротиазид + ирбесартан) зарегистрирован компанией АО «Санофи-авентис груп» (Франция), выпуском лексредства занималась «Санофи Винтроп Индустрия» (Франция). Препарат применяется при артериальной гипертензии. Аналогов в России не зарегистрировано.

Амлодипин-Валсартан-Акрихин (амлодипин + валсартан) зарегистрирован польской компанией АО «Польфарма» в формате покрытых пленочной оболочкой таблеток в дозировках 5 мг + 80 мг, 5 мг + 160 мг, 10 мг + 160 мг. Его также назначают при артериальной гипертензии у пациентов, которым показана комбинированная терапия действующими веществами лекарства. Аналоги препарата зарегистрированы российскими ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ООО «КРКА-РУС» и другими производителями.

Препарат для лечения бронхообструктивного синдрома любого генеза, бронхиальной астмы и других состояний Эуфиллин (аминофиллин) зарегистрирован российской компанией «Микроген» в виде раствора для внутривенного введения в дозировке 24 мг/мл. Другие лекарства с таким же действующим веществом в составе в России зарегистрированы такими компаниями, как АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», ОАО «Фармстандарт-Лексредства».

Другие препараты, регистрация которых была отозвана, используются для терапии анемии, эзофагеального кандидоза, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, заболеваний, вызванных сальмонеллами, и других состояний. Действующие вещества некоторых из них (Церулоплазмин, Церебролизат) не зарегистрированы в России.

В предыдущий раз Минздрав РФ отозвал госрегистрацию 12 препаратов в конце августа 2024 года. На тот момент в список таких лексредств попали Повидон-Йод (повидон-йод), Боярышника настойка (боярышника плодов настойка), Этамзилат (этамзилат) и другие.