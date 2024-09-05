Два производителя медизделий инвестируют 1,9 млрд рублей в свои заводы в Москве

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, общая площадь участков составит 1,25 гектара, а льготная ставка аренды на 5 лет – один рубль в год. Согласно условиям договора, в течение этого срока арендатор участка должен завершить строительство. Площадь двух производственных объектов превысит 17 тысяч кв. м, в ходе реализации проектов будет создано 110 профильных рабочих мест.

Первый участок на Балаклавском проспекте в конце апреля 2024 года арендовал российский производитель рентгеновского оборудования «С.П. Гелпик». Предполагается, что на площади 0,99 гектара компания возведет промышленный комплекс для серийного производства рентгеновских штативов для медицинской техники. Мощность предприятия оценивается в не менее 400 приборов в год. Площадь завода составит 15 тысяч кв. м.

«С.П. Гелпик» – один из крупнейших производителей рентгеновского оборудования в России, которые выпускает медтехнику под брендом «Ренекс» и «MX». Выступает одним из провайдеров поставки оборудования по контрактам жизненного цикла для нужд столичного Депздрава с общим чеком контрактов более 4 млрд рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «С.П.ГЕЛПИК» зарегистрировано в 2000 году в Москве. После смерти Бориса Мишкиниса компанией владеет Екатерина Мишкинис. Финансовые показатели производителя не раскрываются.

Второй участок площадью 0,25 га на Дмитровском шоссе в районе Северный арендовал научно-практический центр «Огонек». Компания намерена развернуть на нем производство ортопедических медизделий мощностью до 8 тысяч единиц в год. НПЦ «Огонек» специализируется на разработке и производстве ортопедических изделий, в том числе для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом. По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «НПЦ «Огонек» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Его по-прежнему возглавляет учредитель Виталий Чугунов.

С 2007 года НПЦ выступает одним из поставщиков профильных медизделий для нужд столичных учреждений соцзащиты. За 2023 год компания заключила контракты на поставку туторов, корсетов и бандажей со столичной дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты населения на рынке госзаказа на общую сумму более 35 млн рублей. В 2023 году компания выручила 66,5 млн рублей, чистая прибыль составила 276 тысяч рублей.