«Р-Фарм» зарегистрировал свой ралтегравир

Согласно новому регудостоверению, форма выпуска препарата – таблетки, покрытые пленочной оболочкой в дозировке 400 мг в банках по 60 штук. Ралтегравир производится на заводе «Р-Фарм», расположенном в Ярославле. Минздрав выдал «Р-Фарм» разрешение на проведение КИ ралтегравира в ноябре 2022 года.

Пока для препарата от «Р-Фарм» не установлена предельная отпускная цена. Стоимость ралтегравира в аналогичных показателях – 400 мг в банках по 60 штук – у «Промомеда» составляет 11 651 рубль, у «Фармасинтеза» и отдельно у «ПСК Фармы» – по 11 345 рублей.

С января по сентябрь 2024 года объявлено семь тендеров на закупку ралтегравира на общую сумму 6,06 млрд рублей.

В Росздравнадзоре в августе 2023 года подтвердили источнику «Коммерсанта», что дочерняя компания американского фармацевтического производителя MSD – «MSD Фармасьютикалс» – уведомила о своих планах прекратить поставку оригинального препарата Исентресс (ралтегравир) в Россию. Решение компании связывали с появлением на российском рынке сразу нескольких дженериков ралтегравира. Патентная защита на оригинальный препарат от MSD истекла в октябре 2022 года.

В июле 2024 года Минздрав РФ представил обновленные клинические рекомендации по лечению ВИЧ-инфекции у взрослых, разработанные Национальной вирусологической ассоциацией и Московским онкологическим обществом. Прошлая версия документа датирована 2020 годом. В числе нововведений – расширение числа учреждений, имеющих право диагностировать ВИЧ-инфекцию, увеличение этапов диагностики, включение информации о лечении COVID-19 у пациентов с ВИЧ и другие.