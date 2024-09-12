Генпрокуратура проверит информацию о принудительной замене выдаваемых льготникам препаратов

«Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру проверить ситуацию со льготным лекобеспечением в стране. Пациенты жалуются, что не могут получить лекарства: им или выдают один из двух препаратов, или заменяют другими без согласия пациента.

«Лига защитников пациентов» попросила Генпрокуратуру провести совместно с Росздравнадзором комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения в стране в связи с ростом числа жалоб на невозможность получить необходимые пациентам препараты по льготам. Обращение на имя генпрокурора направил президент организации Александр Саверский, сообщает «Медицинский вестник».

Надзорное ведомство ответило на письмо. Генпрокуратура уже направила обращение в Росздравнадзор, а его копии – в Минздрав и прокуратуры Москвы и Подмосковья и пообещала контролировать его рассмотрение.