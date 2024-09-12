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АМФП: расширение правила «второй лишний» на некоторые препараты может вызвать их дефицит

Ассоциация международных фармпроизводителей (АМФП) выразила обеспокоенность подготовленным проектом Минфина РФ, который распространяет действие механизма «второй лишний» на приобретение лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В АМФП опасаются, что применение данного правила, предполагающего игнорирование предложений от иностранных компаний, если подана хотя бы одна заявка от российского производителя или резидента ЕАЭС, приведет к монополизации рынка некоторых групп препаратов, росту цен на них, а также может вызвать их дефицит или дефектуру.

Выдержки из отзыва АМФП на разработанный Минфином проект постановления Правительства РФ приводит газета «Коммерсантъ».

АМФП просит Минфин доработать проект совместно с Минздравом и Минпромторгом РФ. В Минпромторге сообщили, что прописанные в документе новшества предполагают межведомственное взаимодействие, а правило «второй лишний» будет применяться ко входящим в перечень ЖНВЛП препаратам, производимым в ЕАЭС.

В АМФП также пояснили, что по предложенной Минфином вариации механизма «второй лишний» часть фармпроизводителей не сможет участвовать в гостендерах, а из-за невозможности планировать поставки некоторые из них будут вынуждены прекратить производство лекарств. Ранее Минфин предлагал отдать преимущество препаратам российского происхождения, если таковые включены в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЛЗС), содержащий 215 позиций. Однако в новом проекте документа предлагается распространить механизм «второй лишний» на все препараты и ряд медизделий.

Ассоциация российских фармпроизводителей тоже подготовила отрицательный отзыв на проект, сообщил гендиректор этой организации Виктор Дмитриев. К системе «второго лишнего» нужно подходить взвешенно, так как этот механизм может поддержать неконкурентоспособного монополиста, отметил Дмитриев.

В проекте постановления, представленном на общественное обсуждение в конце августа 2024 года, обозначено, что запреты и ограничения не относятся к товарам, производимым в государствах – членах Евразийского экономического союза, которые, при достижении отдельными заказчиками минимальной обязательной доли закупок российской продукции, будут учитываться на равных с отечественными изделиями условиях. Для подтверждения происхождения препарата потребуется предоставить сертификат, выданный уполномоченным органом государства – члена ЕАЭС или заключение о производстве промышленной продукции на территории РФ, выданное Минпромторгом до 1 июля 2024 года, а также другие документы, содержащие сведения о стадиях технологического процесса производства лексредств.

В начале сентября 2024 года Минздрав также предложил распространить действие регламента о внесении изменений в регудостоверение на дефектурные препараты на процесс регистрации лексредств, производство действующих веществ которых не локализовано в России.

Источник: «Коммерсантъ»
Фото: freepik.com

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11 сентября, 2024 | Просмотров: 592