Novo Nordisk заявила об успешном лечении ожирения у детей до 12 лет лираглутидом

Крупнейшая компания в Европе по капитализации, датская Novo Nordisk, объявила, что ее препарат лираглутид («Саксенда», «Виктоза») безопасен и эффективен для детей младше 6-12 лет. В случае получения одобрения регуляторами он может стать первым средством на рынке препаратов для снижения веса в этой возрастной группе, сообщает Financial Times.

Исследование показало, что лираглутид помог сократить индекс массы тела испытуемых на 7,4% по сравнению с группой детей, получавших плацебо. На данный момент не существует одобренных лекарственных средств для лечения ожирения у детей младше 12 лет (лираглутид уже можно назначать для пациентов 12 лет и старше). По данным Novo Nordisk, в США и ЕС каждый пятый ребенок страдает от ожирения.

Лираглутид относится к тому же классу препаратов GLP-1, что и Ozempic и Wegovy (семаглутид). Параллельно с лираглутидом Novo Nordisk тестирует в возрастной группе 6-12 лет и семаглутид. На данный момент известно, что препарат вызывал у пациентов побочные эффекты в виде тошноты и рвоты, а, кроме того, прекратившие его использовать достаточно быстро набрали вес снова.

На российском рынке есть отечественные аналоги лираглутида. Первой российской компанией, выведшей на рынок такой препарат, стал «Промомед» («Энлигрия» и «Квинлиро»). «Решение приступить к разработке группы препаратов на базе глутидов стало для нашей команды совершенно логичным и естественным шагом, ведь мы много лет работаем в области эндокринологии, а разработка этого препарата велась в тесной связи с ведущими эндокринологами страны», – говорил в 2023 году председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.

Летом 2024 года регистрационные удостоверения на производство и выпуск двух препаратов на основе лираглутида получила вторая российская компания – «ПСК Фарма» («Весфол» и «Шугалес»). Они предназначены для лечения пациентов старше 10 лет с сахарным диабетом второго типа.

Кроме того, российские компании выпускают и семаглутид. Поскольку разработка Novo Nordisk защищена патентом, государство выдало «Герофарму» и «Промомеду» принудительную лицензию на его производство и реализацию.

gxpnews