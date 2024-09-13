Министр здравоохранения Крыма Натаров пообещал разобраться с проблемами лекобеспечения

В Республике Крым удалось решить проблему нехватки льготных лекарств и выйти из кризисной ситуации, однако для того, чтобы подобных ситуаций не возникало в дальнейшем, требуется провести «большую плановую работу». Об этом заявил министр здравоохранения региона Алексей Натаров в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он отметил, что многие аспекты, относящиеся к проблеме, зависят не только от действий регионального ведомства и требуют пересмотра работы всей системы здравоохранения. «Это работа всей системы здравоохранения, не только по закупке. Это правильность отбора групп и установления инвалидности, назначений, соблюдений рекомендаций клинических. И кто-то привозит же эти таблетки, и у них тоже бывают сбои в транспортировке, в наличии этих препаратов, в их должном количестве», – сказал Натаров.

Ранее руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму, Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов объяснил отсутствие некоторых льготных препаратов процедурой закупки, которая уже была пересмотрена.

Проблемы с поставками лекарств на полуострове фиксируются с февраля 2024 года. В связи с этим в мае экс-руководитель республиканского Минздрава Константин Скорупский по собственному желанию ушел в отставку. Вместо него министром назначили Натарова.

gxpnews