Teva выплатит Балтимору $80 млн из-за опиоидной эпидемии

Teva Pharmaceuticals достигла соглашения на $80 млн с мэрией Балтимора (штат Мэриленд) в качестве компенсации за свою роль в разжигании опиоидной эпидемии. Город отказался от более крупного национального дела, посвященного опиоидному кризису, с целью проведения собственного расследования.

Если бы Балтимор присоединился к другим сторонам в национальном урегулировании, он получил бы от Teva меньшую сумму – $11 млн за 13 лет. Вместо этого фармкомпания выплатит городу первоначальный платеж в размере $35 млн к концу 2024 года, а оставшиеся $45 млн – в июле следующего года.

Помимо Teva, город получит денежные компенсации за вклад в опиоидный кризис от Allergan и CVS (по $45 млн от каждой компании), а также $152,5 млн от Cardinal Health. Средства пойдут на образовательные и просветительские мероприятия о системе 988, Penn North Recovery Center и работу объединения Bmore Power.

Мэр Балтимора Брэндон Скотт сказал, что соглашение с Teva еще раз подтверждает усилия по привлечению компаний к ответственности за распространение опиоидов. «Ничто не может исправить вред, который они причинили, или вернуть потерянные жизни, но мы полны решимости использовать эти ресурсы таким образом, чтобы помочь нашему городу продвинуться в борьбе с этой эпидемией», – заявил он.

В общей сложности Teva выплатит до $3,34 млрд в течение 13 лет в рамках общенационального урегулирования со всеми 50 штатами США. С последним штатом – Невадой – компания достигла соглашения в июне прошлого года ($193 млн на 20 лет). «Хотя окончательное соглашение не содержит признания правонарушений, в интересах компании – и в интересах тех, кого затронул опиоидный кризис, – заключить это урегулирование», – считают в Teva.

Связанные с опиоидным кризисом судебные иски против производителей лекарств и аптечных сетей сосредоточены на различных вопросах, таких как мошеннические методы маркетинга, приуменьшение рисков наркозависимости и избыточные поставки рецептурных опиоидов. Одно из крупнейших на сегодняшний день урегулирований по опиоидам включало Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson – эти компании согласились выплатить $26 млрд семи штатам в 2021 году.

Производитель оксиконтина Purdue Pharma проиграл свою попытку защитить будущие судебные разбирательства в июне этого года, поскольку Верховный суд США заблокировал урегулирование на $6 млрд, которое предоставило бы иммунитет семье Саклер, владеющей компанией.

gxpnews