«Герофарм» получила разрешение на исследование аналога инсулина «Туджео СолоСтар»

Министерство здравоохранения России выдало российской компании «Герофарм» разрешение на проведение клинического исследования для сравнения фармакокинетики и фармакодинамики своего препарата GP40201 с инсулином «Туджео СолоСтар» (инсулин гларгин 300 ЕД/мл), патент на который принадлежит французской компании Sanofi.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, исследование направлено на подтверждение сопоставимости профилей препаратов в условиях эугликемического гиперинсулинемического клэмпа, пишет «ФВ». В исследовании примут участие 100 здоровых добровольцев, оно пройдет на базе НМИЦ эндокринологии в Москве и Клинической больницы № 3 в Ярославле и завершится к середине 2026 года.

«Туджео СолоСтар» производится компанией Sanofi, которая также является владельцем патента на инсулин гларгин (патент № 2564104 на «Композиции инсулинов длительного действия»). Помимо дозировки 300 ЕД/мл, Sanofi выпускает инсулин гларгин под брендом «Лантус СолоСтар» в дозировке 100 ЕД/мл, однако его патент уже истек. В России «Туджео СолоСтар» зарегистрирован с 2016 года. С 2017 года «Герофарм» пытается оспорить патент на «Туджео СолоСтар», но безуспешно.

В 2022 году «Герофарм» зарегистрировала аналог «Туджео» под названием «РинГлар 300», после чего Sanofi подала иск с требованием отменить его регистрацию и зарегистрированную цену. Суд отказал Sanofi, поскольку «Герофарм» отозвала цену, что исключает возможность продажи препарата. Sanofi планирует обжаловать это решение в апелляционном суде.

В 2023 году Роспатент в пять раз отказал российской компании «Герофарм» в оспаривании патента на инсулин гларгин длительного действия «Туджео», производимый французской Sanofi. В этом году «Герофарм» также обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием выдать лицензию на использование патента Sanofi для препарата «Туджео».

gxpnews