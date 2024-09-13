Росстат назвал подорожавшие в августе 2024 года лекарства

В августе 2024 года цены на лекарства, числящиеся в перечне жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), выросли в среднем на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Сильнее всего подорожали «Бисакодил» (+8,6%), «Смекта» (смектит диоктаэдрический, +6,5%), «Фуросемид» (+2,4%), «Перекись водорода» (+2%), «Эуфиллин» (аминофиллин), «Гриппферон» (интерферон альфа-2b, +0,9%), а также «Парацетамол», «Панкреатин», «Амоксициллин + Клавулановая кислота» (+0,8%). Об этом сообщает Росстат.

В то же время на 0,9% снизились цены на «АЦЦ» и «Супрастин» (хлоропирамин), на 0,4% – на «Ксарелто» (ривароксабан), «Ингавирин (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты), «Арбидол» (умифеновир). При этом стоимость лекарств, которые не входят в список ЖНВЛП, с июля практически не изменилась. На 1,8% подорожал «Троксерутин», на 1,1% – «Цитрамон» (ацетилсалициловая кислота + кофеин + парацетамол), на 1% – «Эргоферон» и поливитамины.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и термометры медицинские безртутные — на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. В июле 2024 года цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем изменились на +1,1%.

gxpnews