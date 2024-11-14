Глава Камчатки: «Ситуация с лекарствами является ключевой проблемой»

Глава Камчатского края Владимир Солодов обратил пристальное внимание на проблемы с доступностью медикаментов в регионе. В ходе совещания он дал указания министру здравоохранения Александру Гашкову по организации бесперебойных поставок лекарственных средств в удаленные территории региона.

По словам губернатора, обеспечение населения медикаментами остается одним из самых острых вопросов для местных жителей, несмотря на то что финансирование «Камчатфармации» уже осуществлено в полном объеме. Солодов подчеркнул необходимость персонального контроля за каждым обращением граждан и обеспечения доступности лекарств как для льготных категорий населения, так и для розничных покупателей.

«Ситуация с лекарственным обеспечением остается крайне напряженной и является ключевой проблемой, которая волнует наших жителей», – подчеркнул Солодов.

Это заявление последовало за предыдущим распоряжением губернатора, когда он поручил региональному Минздраву выделить средства «Камчатфармации» для налаживания системного снабжения населения необходимыми медицинскими препаратами. Основной целью этих мер является устранение дефицита лекарственных средств и обеспечение их доступности для всех жителей края.

В прошлом месяце прокуратура Усть-Большерецкого района края проверила аптечный пункт в Озерновском и обнаружила, что в нем нет минимального ассортимента препаратов, в том числе противовирусных и жаропонижающих, после чего Владимир Солодов заявил, что проблема нехватки лекарств в регионе сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Еще ранее, в августе, он потребовал исправить ситуацию в ручном режиме. «У нас не должно быть ситуаций, ни одной, когда в поселке нет лекарств», – говорил глава региона.

gxpnews