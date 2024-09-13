Sanofi открывает завод по производству вакцин во Франции

Компания Sanofi объявила об открытии нового модульного подразделения по производству вакцин и биомедицинских продуктов в Невиль-сюр-Сен (Франция). Мини-заводы, оснащенные взаимосвязанным модульным оборудованием, позволяют заводу площадью 24 000 кв. м быстро перенастраиваться для производства до четырех различных продуктов одновременно, сообщает Pharmaceutical Technology.

Modulus также может быстро перенастраиваться для переключения технологических платформ, таких как живые ослабленные вирусные вакцины, рекомбинантные белки или вакцины на основе мРНК. Завод, созданный с финансированием в €500 млн, будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года.

«Создание Modulus — одна из наших величайших гордостей, результат уникального промышленного ноу-хау Sanofi. Это не просто новый, более современный, экологичный и связанный завод, а революция в том, как мы будем производить вакцины и биопрепараты в ближайшие десятилетия. <…> С Modulus компания Sanofi предлагает Франции и Европе непревзойденное лидерство в суверенитете здравоохранения», — сказал генеральный директор Sanofi Пол Хадсон.

gxpnews