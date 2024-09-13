На маркетплейсах обнаружили БАД, имитирующий оригинальный Оземпик

Товар к моменту публикации набрал на Ozon 61 отзыв, первый из которых датируется 7 августа 2024 года. Согласно описанию от продавца, «препарат прошел все необходимые лабораторные и клинические испытания, на основании которых были выданы документы качества», а изготовлен он «в соответствии со всеми стандартами качества». На вопрос покупателей о том, почему препарат представлен в капсулах, а не в инъекциях, продавец ответил, что разработка инъекций обходится в несколько раз дороже и в аптеках такая форма препарата будет представлена в начале 2025 года. На Wildberries, отвечая на вопрос пользователя, почему производитель Nordisk, а не Novo Nordisk – как у оригинального препарата, продавец ответил, что продукт запатентован на территории РФ. Однако в реестре БАД продукт не отображается.

На маркетплейсе Ozon указано, что товарами под брендом Ozempic Turbo торгует индивидуальный предприниматель Ахмат Ларсанов. По данным СПАРК-Интерфакс, ИП зарегистрирован в городе Грозном Чеченской Республики. Основной вид деятельности – торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Руководитель направления «Аптека» Ozon Ольга Лазарева, отвечая на конференции на вопрос об обнаруженном Ozempic Turbo, подчеркнула, что товары категории «БАД» не могут попасть на маркетплейс без свидетельства о госрегистрации, а в категории лекарств – без регудостоверения и лицензии.

«Если продавец создал карточку популярного препарата или БАДа – Ozempic-a, то у нас регулярно нейросеть очищает такие карточки, и она будет удалена уже сегодня. Вероятность того, что товар на регулярной основе может кто-то приобрести – невысока. <…> У нас здесь поле непаханой деятельности в сфере управления и контроля системы качества. Есть большой нюанс: Ozon – это мультикатегорийная площадка. Если кто-то безответственный кладет свой товар в какую-то категорию, которая является открытой для всех пользователей, его реально тяжело вытащить. Поэтому мы вычищаем все по несколько раз в день с помощью ИИ, который мы обогащаем брендами, названиями, МНН, торговыми наименованиями», – пояснила Лазарева.

Анатолий Тенцер из «Катрен» указал на пометку в карточке товара, что продукт проверен маркетплейсом и безопасен для здоровья. В ответ Ольга Лазарева пообещала заблокировать позицию.

«Законы должны соблюдаться для всех одинаково, в любой аптеке за продажу препарата под чужим брендом лицензию бы приостановили запросто. Конечно, не надо закрывать весь Ozon, фармлицензию приостановите. После этого очень быстро очнутся и вместо ИИ посадят кого-то ответственного, который будет модерировать при входе. В фарме вообще такого нет. Давайте мы на прилавок выложим, а потом какой-нибудь ИИ проверит. Что за бред? Видно по отзывам, что товар уже кто-то потреблял», – посетовал Тенцер.

Ozon к вечеру 12 сентября скрыл карточку товара и ограничил доступ к его продаже, сообщили в пресс-службе компании. Маркетплейс пообещал провести проверку и доработать механизмы модерации, а также сообщил, что находится на связи с Роспотребнадзором и оперативно реагирует на уведомления от регуляторов.

«БАДы попадают в продажу только после ручной проверки свидетельств о государственной регистрации. <…> Мы ставим в приоритет безопасность и здоровье покупателей, внимательно следим за ассортиментом. На площадке запрещена продажа БАДов без регистрации, у них в обязательном порядке должно быть СГР – его проверяем вручную. С недобросовестными продавцами, которые пытаются обойти правила площадки и разместить товары в других категориях, мы боремся с помощью автоматизированного поиска – регулярно проверяем весь ассортимент вручную и с помощью алгоритмов, которые определяют товары по ключевым словам», – пояснили в Оzon.

В Wildberries ответили, что маркетплейс строго соблюдает требования действующего законодательства и не допускает к реализации на площадке запрещенные товары, регулярно мониторит витрины и в случае обнаружения запрещенной продукции моментально блокирует такие карточки. Список запрещенных к продаже товаров отражен в оферте продавца. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки. В пресс-службе подчеркнули: «Продавцы должны прикладывать документы на товары, подлинность которых подтверждается сверкой с официальным госреестром. Только после этого БАДы появляются на онлайн-витрине маркетплейса».

По мнению юриста фирмы Verba Legal Алана Баспанова, в такой ситуации Novo Nordisk может потребовать от продавцов Ozempic Turbo выплаты убытков или компенсации в размере от 10 тысяч до 5 млн рублей или двукратный размер стоимости контрафактных товаров за нарушение товарного знака на основании ст. 1515 «Ответственность за незаконное использование товарного знака» ГК РФ. Кроме того, компания вправе потребовать изъять из оборота и уничтожить контрафактные БАД.

Если продавцы не исполнят требования, к маркетплейсу можно будет предъявить имущественные требования за нарушение прав на товарный знак по ст. 1515 ГК РФ, объясняет юрист. Кроме того, производитель оригинального Оземпика может обратиться в ФАС и заявить о недобросовестной конкуренции.

В Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) отметили, что все большее число операторов фармрынка обращают внимание на правовое неравенство аптечных организаций и маркетплейсов. «РААС постоянно выявляет на разных непрофильных площадках грубые нарушения порядка отпуска препаратов, которые могут негативно сказаться на здоровье потребителей. Чем больше игроков осознает важность этой проблемы, тем выше шанс привлечь к ее обсуждению регуляторов», – подчеркнул исполнительный директор объединения Александр Опарин.

По утверждению Опарина, РААС ведет совместную работу с другими профильными ассоциациями и регуляторами, направленную на формирование четкой правовой базы реализации лекарств и БАД через маркетплейсы.

Рецептурные препараты, БАД и препараты без необходимых документов выявляют на Ozon не в первый раз. В мае 2024 года РААС обнаружила в продаже на маркетплейсе OZON рецептурные препараты турецкого производства – противоопухолевый Тамоксифен 20 мг (2 012 рублей за упаковку) и противовоспалительный Преднол 4 мг (1 679 рублей).

Такие препараты были замечены на еще одном известном маркетплейсе – Wildberries. РААС и Союз производителей БАД к пище выявили факт свободной продажи рецептурного лекарства гормонов щитовидной железы Эутирокс (левотироксин натрия). Vademecum также обнаружил на сайте успокоительные препараты Феназепам (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) и Фенибут (аминофенилмасляная кислота), чей оборот также регулируется на территории РФ.

Фото: Никита Закревский/Vademecum

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