Московские пациенты получили более 21 млн МИ благодаря офсетным контрактам за полгода

Москва продолжает успешно реализовывать механизм офсетных контрактов, заключаемых с 2017 года для обеспечения города важной продукцией. В первом полугодии 2024 года благодаря этому подходу медицинские и социальные учреждения столицы получили более 21 млн медицинских изделий, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина с 2017 года Москва заключает с инвесторами офсетные контракты на поставку важной для города продукции. Этот механизм государственно-частного партнерства помогает столице не только снижать закупочную цену, но и обеспечивать долгосрочные гарантированные поставки необходимых товаров», – рассказал Максим Ликсутов.

С начала программы Москва заключила 22 офсетных контракта на поставку различных товаров, включая лекарства, медицинские изделия, продукты питания и коммунальную технику. Общий объем закупок по этим контрактам оценивается в 413 млрд рублей, и на их основе планируется создать около 7000 рабочих мест.

Одним из примеров успешного применения офсетных контрактов стало полное удовлетворение потребностей городских медицинских учреждений в основных медизделиях для стомированных пациентов. В 2023 году медорганизации Москвы получили более 3,8 млн единиц продукции на сумму свыше 1,1 млрд рублей, что позволило гарантировать эффективную медицинскую помощь нуждающимся пациентам.

Ранее сообщалось, что московские бюджетные медицинские учреждения с 2021 года получили свыше 2,4 млн упаковок лекарств, выпущенных в соответствии с тремя заключенными с фармкомпаниями офсетными контрактами.

gxpnews