Московские производители промышленного и медицинского оборудования нашли новых партнеров в РБ

Десять московских компаний, специализирующихся на производстве промышленного и медицинского оборудования, готовятся заключить экспортные контракты с белорусскими партнерами, сообщил Анатолий Гарбузов, министр правительства Москвы и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

В ходе бизнес-миссии в Республику Беларусь столичные предприятия представили свою продукцию потенциальным контрагентам, проведя более 120 встреч. Гарбузов отметил, что московским промышленникам была предоставлена информационно-консультационная и организационная поддержка со стороны центра «Моспром».

Среди представленных проектов – сотрудничество в разработке и внедрении новых медицинских технологий. Например, московские лазерные офтальмологические аппараты могут быть поставлены в медицинские учреждения Республики Беларусь, а гальваническое оборудование и 3D-принтеры – использованы для модернизации белорусских промышленных предприятий.

Ранее министр здравоохранения Александр Ходжаев сообщал, что в условиях санкций Республика Беларусь диверсифицировала закупки медицинского оборудования и изделий.

gxpnews