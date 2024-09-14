Депутаты ростовского Заксобрания предложили вернуть должность руководителя аптеки

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области считают необходимым вернуть в лицензионные требования пункт о наличии должности руководителя аптеки, с такой инициативой они выйдут на площадку Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Тему «Организация аптечной деятельности: новые подходы в законодательстве» обсудили совместно с экспертами на заседании «круглого стола».

С 1 сентября 2022 года в России действует обновленное положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Если ранее у руководителя аптечной организации должно было быть либо высшее фармобразование и стаж работы по специальности не менее трех лет, либо среднее фармобразование и стаж по специальности не менее пяти лет, а также наличие сертификата специалиста, то в новых правилах для руководителей полностью исключены требования об образовании, квалификации и стаже.

На заседании обозначили нехватку кадров в аптеках с профильным фармацевтическим образованием. По мнению депутатов, она возникла из-за активного развития отрасли в городах. По словам председателя комитета по социальной политике региона Елены Елисеевой, порядка трети людей, которые работают в аптеках, не имеют профильного образования. Речь идет о том, что в аптеках работают люди не с профильным, а со средним медицинским образованием.

Как сообщил депутат Заксобрания Ростовской области, главный врач БСМП Новочеркасска Борис Гуркин, наблюдается отток средних медицинских кадров в аптечную отрасль. Участники обсуждения пришли к выводу, что необходимо провести подробный анализ кадрового состава донских аптек.

«Помочь в этом может информационная система, в которую все аптеки должны будут вносить информацию не только о полученной лицензии, но и о тех специалистах, которые осуществляют деятельность в организации. Данная норма только вступила в действие, и к концу года мы уже сможем провести подробный анализ, чтобы понять, специалистов с каким образованием не хватает», — поделилась Елисеева.

Кроме того, на заседании обсудили и нехватку аптек в отдаленных районах. Проблему намерены решить путем создания мобильных аптечных пунктов — такую инициативу депутаты Заксобрания отправили в Госдуму.

«Мы получили от профильного комитета ответ, что инициатива поддержана, но предложено не вносить изменения в действующее законодательство, а разработать и принять отдельный закон, который будет регулировать деятельность мобильных аптечных пунктов. Это позволит наладить их работу в том объеме и правовом статусе, который необходим в отдаленных населенных пунктах», — сообщила глава регионального комитета по социальной политике.

Ранее стало известно, что законопроект о передвижных (мобильных) аптеках Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.

Фото: пресс-служба Заксобрания Ростовской области

Дина Коблова

pharmvestnik