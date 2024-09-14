В ВСП обеспокоены планируемым применением правила «второй лишний» в госзакупках лекарств

ВСП обращает внимание, что в проекте Минфина отсутствует перечень препаратов, на закупку которых предлагается распространить действие национального режима. В союзе считают, что без подобного уточнения правило «второй лишний» может действовать для всех лекарств. Ранее Минфин планировал отдавать преимущество препаратам российского происхождения, только если они включены в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЛЗС), содержащий 215 позиций.

ВСП видит три опасных последствия от принятия документа: искусственная монополизация фармрынка, формирование дефицита препаратов и повышение их стоимости. Авторы обращения отмечают, что применение правила «второй лишний» к закупкам препаратов, производство которых успешно локализовано на территории России по полному циклу, противоречит основной цели этого правила – стимулированию нового производства фармацевтических субстанций.

Помимо этого, регулярная закупка препаратов одного производителя может привести к сокращению поставок и росту стоимости оставшихся лекарств, считают в пациентской организации. К тому же отсутствие выбора альтернативных препаратов, по мнению ВСП, может поставить в тупик пациентов с индивидуальной непереносимостью тех или иных медикаментов.

ВСП предложил отправить проект на доработку с привлечением Минздрава, Минпромторга и профильных ассоциаций. В Минпромторге изданию «РБК» сообщили, что правило «второй лишний» должно распространяться на препараты из перечня ЖНВЛП, которые должны также иметь ценовое преимущество перед лекарствами иностранного производства.

Проект правительственного постановления, представленный Минфином в конце августа 2024 года, вызвал общественный резонанс. В сентябре с критикой документа выступила Ассоциация международных фармпроизводителей, которая также указала на возможное возникновение дефицита или дефектуры лекарств и монополизацию рынка в случае принятия документа. Ассоциация российских фармпроизводителей тоже подготовила отрицательный отзыв на проект.

Новый порядок проведения госзакупок разработан Минфином для исполнения Закона о единых правилах применения национального режима в госзакупках, подписанного президентом Владимиром Путиным в начале августа 2024 года. Его нормы наделили правительство полномочиями предоставлять отечественным компаниям и производителям из ЕАЭС преференции при госзакупках.

В начале сентября 2024 года Минздрав также представил проект изменений Порядка предоставления регудостоверений на дефектурные препараты. Корректировки могут позволить отечественным производителям регистрировать лекарства по ускоренной схеме, если те предоставят доказательства локализации в РФ процесса производства препарата, ранее выпускаемого иностранной компанией.