FDA потребовало прекратить трансляцию рекламы препарата AbbVie с участием Серены Уильямс

FDA обвинило AbbVie в трансляции вводящей в заблуждение телерекламы препарата от мигрени Ubrelvy с участием Серены Уильямс из-за преувеличения скорости действия лекарства. Регулятор потребовал от компании либо прекратить трансляцию рекламы с недостоверными утверждениями, либо остановить распространение препарата.

AbbVie вводит в заблуждение пациентов через телевизионную рекламу препарата от мигрени Ubrelvy (ubrogepant) с участием теннисистки Серены Уильямс. Такую претензию выразило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в письме, адресованном фармкомпании, пишет Bloomberg.

Регулятор указал, что рекламный ролик AbbVie создает ложное впечатление относительно быстроты действия Ubrelvy, завышая результаты клинических испытаний. Ведомство также отметило, что привлечение к участию в рекламе знаменитой спортсменки усугубляет дезинформирующее воздействие, поскольку аудитория склонна воспринимать известных личностей в качестве достоверного источника.

FDA потребовало от AbbVie в течение 15 рабочих дней представить план по прекращению трансляции рекламы с недостоверными утверждениями или прекратить дистрибуцию Ubrelvy. Компания сообщила, что ведет активную работу над решением вопросов, поднятых FDA.

Нарекания регуляторного органа вызвал рекламный ролик «When Migraine Strikes» («Когда наступает мигрень»), который AbbVie начала транслировать в прошлом году. В нем Уильямс, находясь в гримерке ток-шоу, показывает характерные симптомы мигрени — чувствительность к свету и головную боль.

Далее спортсменка описывает дилемму, с которой сталкиваются страдающие мигренью: терпеть побочные эффекты от лекарств или болезненные проявления недуга. По ее словам, Ubrelvy — альтернативный вариант лечения, который обеспечивает быстрое устранение головной боли после приема одной дозы препарата. Вслед за этой репликой жизнерадостная Уильямс выходит на ярко освещенную сцену ток-шоу.

Ведомство обратило внимание, что по изначальному сценарию, представленному на рассмотрение, эпизод в гримерке происходит днем, а выход Уильямс в эфир ток-шоу — вечером. Однако финальная версия рекламы не отображает этого. При этом в инструкции к Ubrelvy указывается, что облегчение боли наступает через два часа после приема препарата.

AbbVie дополнила ролик уточнением, указав мелким текстом, что «некоторые лица испытали облечение боли в течение двух часов». Но FDA сочло это примечание недостаточным для решения проблемы.

Производитель получил права на Ubrelvy в результате поглощения компании Allergan в 2020 году за 63 млрд долл.

Фото: ubrelvy.com

Владимир Заболотских

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