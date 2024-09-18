Eli Lilly инвестирует $1,8 млрд в производственные мощности в Ирландии

Компания Eli Lilly объявила о значительном расширении своего производственного присутствия в Ирландии, выделив $1 млрд на свою площадку в Лимерике. Также сообщается об инвестициях на сумму $800 млн, которая будет вложена в модернизацию завода в Кинсейле.

Закладка фундамента завода в Лимерике состоялась в марте 2023 года, а начало производства ожидается в 2026 году. Данную площадку планируется использовать для выпуска биологически активных веществ, используемых для создания лекарств.

Завод в Кинсейле является площадкой по производству лекарств Eli Lilly от диабета и ожирения. Всего с 2020 года Lilly инвестировала более $20 млрд в расширение и приобретение производственных площадок в США и Европе.

Ранее сообщалось, что Eli Lilly вошла в топ-10 крупнейших компаний в 2023 году по версии Statista (8-е место). Ее основной конкурент ‒ датская Novo Nordisk ‒ занял 12-е место.

В первом квартале 2024 года продажи препарата Eli Lilly от ожирения Mounjaro составили $1,8 млрд, что в три раза больше, чем год назад. Продажи другого препарата компании, Zepbound, зарегистрированного только в конце 2023 года, составили $517 млн.

gxpnews