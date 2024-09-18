Узбекистан и Россия внедряют систему взаимного признания кодов маркировки ЛС

9 сентября российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прибыла с официальным визитом в Узбекистан. В рамках визита было подписано соглашение об информационном взаимодействии для передачи данных о кодах маркировки лекарственных препаратов для медицинского применения. Как сообщила пресс-служба ЦРПТ, создание правовой базы для взаимного признания маркировки лекарственных средств в обеих странах и введение механизма обмена данными об их обороте – основная цель соглашения.

«Заключение соглашения позволит сократить расходы производителей в части повторной маркировки лекарственных средств при их взаимном экспорте/импорте из двух стран, что в свою очередь снизит себестоимость лекарственных средств и их доступность для населения; фиксировать моменты вывоза лекарственных средств на территории двух стран в режиме экспорта; прослеживать движение лекарственных средств на территории двух государств даже до момента пересечения государственной границы в режиме экспорта (планируется проработать в рамках дополнительного протокола)», – говорится в сообщении.

Техническая интеграция систем Asl Belgisi (Узбекистан) и «Честный знак» (Россия) была успешно завершена в 2023 году, что позволяет внедрить систему признания кодов маркировки.

Ранее ЦРПТ сообщал, что за первые восемь месяцев 2024 года производство лекарств в России выросло на 3% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

gxpnews