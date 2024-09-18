Черный рынок Ozempic

«Оземпиковый бум» не только произвел революцию в здравоохранении, но и повлиял на несколько отраслей ‒ от продуктов питания до производства одежды. И конечно, не мог не повлиять на черный рынок препаратов. Преступники используют несколько факторов: дефицит препарата, его высокую стоимость и упаковку, схожую с другими лекарствами, например инсулином.

Фармкомпании проверяют подлинность партий лекарств с помощью маркировки на упаковке, которая используется для отслеживания препаратов. Но реальную маркировку переносят на поддельный Ozempic.

Например, маркировка MP5B060 действительно принадлежит Novo Nordisk, но под ней зарегистрирован инсулин. Однако под этим номером фальшивый Ozempic появился как минимум в 10 странах ‒ от Азербайджана до Северной Македонии.

ВОЗ в июле 2023 года даже выпустила предупреждение о продуктах с номером партии MP5B060, Интерпол также предупредил в прошлом году, что инсулиновые ручки перемаркировываются и переупаковываются, чтобы выглядеть как Ozempic. Некоторые страны запретили продукты с этим номером. Другие ‒ нет. По крайней мере в четырех странах употребление подделок привело к госпитализациям.

Партия Ozempic содержит 280 тысяч ручек. Спрос на препарат огромен. Поэтому далеко не все страны после обнаружения подделки запрещают все продукты с подозрительным номером партии. Многие этого не делают, заявляя, что отзыв целой партии из-за нескольких подделок может усугубить дефицит.

Преступники получают номера партий через коррупционные связи на производстве или просто купив препарат и используя технологию сканирования для копирования упаковки, вкладышей и т. д.

По данным ВОЗ, по меньшей мере 890 млн человек во всем мире страдают от ожирения, поэтому спрос на него огромен. Ozempic и Wegovy принесли Novo Nordisk в прошлом году почти $19 млрд. Компания заявила, что сотрудничает с властями нескольких стран для борьбы с подделками обоих препаратов.

«Наш опыт показывает, что, если у вас одинаковые партии и маркировка, скорее всего, это дело рук одних и тех же людей или, возможно, нескольких мелких дистрибьюторов, которые покупали фальшивку у одного крупного источника», ‒ пояснил агентству Reuters Рутендо Кувана, руководитель группы ВОЗ по инцидентам с некачественными и фальсифицированными лекарствами.

Но поддельные номера партий и переупакованный инсулин ‒ это лишь часть картины: преступники могут похищать препарат из больниц, использовать поддельные этикетки и упаковку, просто налить во флакон любую жидкость или отштамповать таблетки и поместить их в поддельную упаковку, говорит представитель Novo Nordisk.

Оцените масштаб. По данным отчетов о побочных эффектах и ​​заявления регулирующих органов здравоохранения, с начала прошлого года на поддельных ручках Ozempic обнаружено по меньшей мере 18 различных номеров партий в 14 странах.

Поддельный Ozempic пополняет рынок поддельных препаратов, которые, по данным ВОЗ, убивают около 1 млн человек ежегодно. В отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) за сентябрь 2023 года говорится, что использование предположительно поддельных таблеток, включая обезболивающее OxyContin, в 2021 году привело к почти 55 тысячам смертей только в США.

Поддельный Ozempic был обнаружен почти в 30 странах, выяснил Reuters. В США Ozempic может стоить более $1000 за ручку, которой хватает на месяц. А инсулин, согласно отчету корпорации RAND о глобальной стоимости препаратов, можно купить всего за $8,81 за единицу за пределами США. Так что переименовывать инсулин под Ozempic суперприбыльно. Национальные институты здоровья, правительственное агентство США, ответственное за исследования в области общественного здравоохранения, оценивают весь рынок поддельных препаратов в $431 млрд. Похоже, и этот рынок увеличится за счет «оземпикового бума».

gxpnews