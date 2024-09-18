30 лет исполнилось одному из ведущих фармацевтических заводов России – «АЛИУМ»

Один из ведущих фармацевтических заводов страны, входящих в состав компании «Биннофарм Групп», АО «АЛИУМ» отметило свой 30-й день рождения.

«АЛИУМ» – современное активно развивающееся предприятие общей площадью 25 000 кв. м, где трудятся более 650 человек. Здесь производят бестселлеры портфеля – бренды-миллиардники, а также широкий перечень востребованных препаратов. По данным «Биннофарм Групп», в первом полугодии 2024 года доля продуктов, производимых на заводе «АЛИУМ», составила 50% продаж компании в деньгах и 30% – в упаковках.

В 2023 году «Биннофарм Групп» увеличила производственные мощности по выпуску капсул на заводе, установив дополнительные линии, что позволило нарастить выпуск капсульных продуктов на 54%, а в целом продукции на 32%. Кроме того, за прошлый год площадка провела трансфер 21 продукта.

Анатолий Ягленко, корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп»: «„АЛИУМ“ – вторая крупнейшая производственная площадка „Биннофарм Групп“, на развитие которой направлено пристальное внимание компании. Это зрелое, но в то же время очень современное и постоянно обновляемое производство, на котором работают высококлассные специалисты. В ближайшее время мы планируем реализовать на заводе проект по строительству нового участка грануляции с мощностью в 15-20 млн упаковок в год. Это позволит площадке выйти на новый уровень по выпуску гранулированных препаратов».

Основанный в 1994 году в Оболенске Московской области, «АЛИУМ» специализируется на выпуске современных рецептурных и безрецептурных лекарственных средств различных терапевтических групп в формах таблеток, капсул и саше: пульмонология, неврология, кардиология, гастроэнтерология, инфекционные и простудные заболевания, флебология, урология, антибиотики и антисептики, болеутоляющие средства. С 2020 года «АЛИУМ» входит в состав «Биннофарм Групп».

gxpnews