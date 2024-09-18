ГК «ХимРар» построит в Московской области завод за 1 млрд рублей

На новом предприятии планируют производить субстанции для препаратов из действующего портфеля компании против ВИЧ-инфекции и для лечения тревожных расстройств, в том числе возникших после перенесенного СOVID-19.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности, Минпромторга РФ и правительства Московской области. Строительство планируют завершить к концу 2024 года, полный запуск производства намечен на I-II квартал 2025 года.

ГК «ХимРар» занимается разработками инновационных лекарств, средств диагностики, профилактики и новых методов лечения заболеваний в России и за рубежом. Предыдущее расширение производства «ХимРар» запланировала в марте 2024 года. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области тогда сообщили о возведении нового комплекса ГК за 50 млн рублей. На предприятии будут выполнять полный цикл исследований, разработки и производства лекарств нового поколения для лечения болезней центральной нервной системы, онкозаболеваний, ВИЧ-инфекции, гриппа и коронавирусной инфекции. Для реализации проекта компания воспользовалась условиями региональной программы «Земля за 1 рубль».

По данным СПАРК-Интерфакс, производственная линия ООО «АФС-Технологии» принадлежит структуре ГК – Исследовательскому институту химического разнообразия. ООО зарегистрировано в Химках в 2018 году. В 2023 году выручка юрлица составила 452,1 млн рублей, чистая прибыль – 65,9 млн рублей. Выручка института за 2023 год – 2,4 млрд рублей, прибыль – 121,6 млн рублей.