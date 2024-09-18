На закупку вакцины для профилактики пневмококковой инфекции по НКПП направят почти 11 млрд рублей

В 2025 году в регионы планируется поставить 3 400 261 дозу, в 2026 году – 3 296 350 доз. Организациям ФМБА будет передано 32 205 единиц. Два подведомственных Минздраву центра – НМИЦ им. В.А. Алмазова и НМИЦ здоровья детей – получат 38 и 60 доз соответственно.

По расчетам Федерального центра планирования и организации лекобеспечения граждан, основанным на определении и обосновании цены единицы лекарственного препарата посредством применения тарифного метода, стоимость одной дозы составляет 1 597 рублей.

Согласно проектной документации, вакцина должна поставляться с запасом срока годности по I и II этапам не ранее 1 марта 2026 года, по III этапу – не ранее 1 августа 2026 года, по IV этапу – не ранее 1 июня 2027 года, в соответствии с требованиями нормативной документации.

На первом этапе, который начинается с даты заключения государственного контракта и завершается не позднее 25 января 2025 года, победитель тендера должен отгрузить 24 990 доз вакцины в Донецкую народную республику, 10 256 – в Луганскую. На других стадиях исполнения контракта в субъекты вакцина передаваться не будет.

Больше всего доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции по контракту получит Московская область – 253,9 тысячи доз, Департамент здравоохранения Москвы станет распорядителем 189,9 тысячи доз, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга – 104,2 тысячи.

В 2023 году Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан впервые закупил вакцину для профилактики пневмококковой вакцины, которую производит «Нанолек» на основе субстанции южнокорейской SK Biosciences. В течение нескольких лет до этого для НКПП закупалась только вакцина Превенар от Pfizer, производимая по полному циклу на «Петровакс», но в 2022 году между ведомством и производителем возник спор из-за низкой, по мнению поставщика, цены на препарат.

«Петровакс» с Превенаром от Pfizer долгое время был единственным поставщиком Минздрава по этой вакцине. Пневмококковая – одна из самых затратных вакцин в НКПП. По двухлетнему контракту в 2020 году «Петровакс» поставил вакцину на 5,06 млрд рублей, в 2021 году – на 4,77 млрд рублей.