Как российские производители медоборудования преодолевают санкционное давление

Объем санкций, которые наложены на Россию, беспрецедентен. Отрасль производства медицинского оборудования столкнулась с большим количеством проблем, существенно усложняющих и развитие, и текущую работу. Но в целом страшной ситуацию назвать нельзя. За последние годы со стороны правительства принят целый пакет абсолютно правильных и своевременных мер, направленных на импортозамещение и поддержку отечественных производителей.

Сегодня российские компании могут использовать конкретные механизмы, например правило «второй лишний», которое дает приоритет при поставках в государственные медучреждения. Если на государственные торги выходит кто-то из отечественных производителей, кто зарегистрирован в установленном порядке, прошел все необходимые экспертизы и внесен в реестр отечественной радиоэлектронной промышленности, ему отдается приоритет. А заявки иностранных производителей просто не рассматриваются.

Позитивен и переход на закупки по КТРУ (каталог товаров, работ и услуг), который призван сделать конкуренцию на рынке и вход на него более прозрачными. Но здесь есть нюанс: по разным видам изделий он проработан с различной степенью детализации. По одним изделиям ‒ так, что могут участвовать практически все. По другим позициям, пролоббированным западными компаниями, отечественные производители не проходят, так как в описании содержится большое количество фишек, которые не факт, что вообще нужны потребителю. Поэтому по каждому направлению ситуация выглядит по-разному.

В целом, считаю, существующих на сегодня мер поддержки достаточно, чтобы компании могли успешно развиваться. И точки дальнейшего роста находятся, скорее, не в плоскости принятия новых мер, а в администрировании уже принятых. Поясню: довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда прописанные в регламентах процессы, которые должны происходить быстро (например, тот же процесс включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции), занимают кратно больше времени. Похожая ситуация с льготным режимом ввоза импортных комплектующих для производства российских медизделий.

Концептуально этот вопрос решен, однако в его администрировании остается ряд сложностей. Пока предпринимаются рабочие шаги, связанные с возвратом ранее уплаченного НДС через установленную процедуру суда, может пройти довольно длительное время. С учетом стоимости денег на фоне высокой ставки рефинансирования это ведет к дополнительной финансовой нагрузке для производителя. Полагаю, что более четкая отработка правоприменения всех принятых ранее мер позволит им и всей отрасли работать еще более эффективно.

Также было бы плюсом, если в условиях турбулентности, в которой мы все находимся, возникла некая пауза и ничего нового с точки зрения законодательства какое-то время не появлялось, поскольку всегда есть достаточно аспектов, на которые все вынуждены реактивно реагировать. И невозможно эти изменения не делать.

Если продолжить говорить о сложностях, которые испытывает производство, то большая часть из них касается импорта. Некоторые блоки, из которых состоит оборудование, а также микроэлектронные компоненты компания «Электрон» заказывает у иностранных поставщиков. По части из них имелись проблемы с логистикой и возросшими сроками поставок. Снизить риски по данному направлению удалось путем создания страховых запасов и подбора альтернативных логистических маршрутов, а также замены значительной части комплектующих. Благодаря этому удается осуществлять отгрузки без задержек.

Замечу, что производители, использующие комплектующие из недружественных стран, сталкиваются с довольно серьезными трудностями. Потому что сегодня их можно ввезти без проблем, а завтра на каком-то таможенном пункте вдруг принимают решение, что эти товары выпускать нельзя. Выходом из ситуации становятся дополнительные логистические звенья в третьих странах.

Тем не менее, продолжая тему импортозамещения, скажу, что, на мой взгляд, «заместить» можно любую продукцию. Важно понимать только, в какие сроки это необходимо осуществить, какой будет объем вложений и какое ожидается качество продукта. Считаю, у страны в целом и медицинской индустрии в частности есть два направления, где шансы импортозамещения наилучшие. В первом случае мы делаем что-то, опираясь на опыт, компетенции и технологии, накопленные ранее. Во втором – создаем новые, прорывные технологии, в том числе с применением искусственного интеллекта.

К слову, у компании «Электрон» намечен целый ряд задач в рамках плана по расширению ассортимента. Прямо сейчас мы активно движемся в сторону их реализации. Колоссальный багаж различных инновационных решений и опыт их практического применения, накопленный за 35 лет работы компании, позволяет нам создавать оборудование под самые разные цели, обеспечивая максимальные возможности для диагностики.

В ближайшем будущем мы готовы предложить нашим потребителям некоторые новинки и целый ряд модификаций существующих изделий. Так, недавно мы модернизировали АПР – палатный рентген-аппарат с легким и мобильным штативом. У него появился встроенный аккумулятор для автономной работы и сенсорный дисплей, что позволило повысить удобство эксплуатации аппарата и его надежность. Сейчас уже идут поставки обновленной версии АПР в лечебные учреждения. Также мы готовим к выпуску модифицированный цифровой рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места, рентгенохирургическое оборудование и расширенные линейки по другим классам аппаратов.

В целом стратегические цели компании лежат в области поддержания конкурентоспособности и самодостаточности российской медицинской промышленности.

gxpnews