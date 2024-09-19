Sanofi построила инновационный модульный завод с быстрым перепрофилированием

Sanofi построила во Франции инновационный завод Modulus стоимостью 500 млн евро для производства вакцин и биопрепаратов. Он способен одновременно выпускать до четырех видов продукции. Требуется всего несколько дней или недель на его перепрофилирование под выпуск новой продукции.

Sanofi завершила строительство инновационного завода по производству вакцин и биологических препаратов стоимостью около 500 млн евро (554 млн долл.) в городе Невиль-сюр-Сон (регион Рона-Альпы в восточной части Франции). Об этом говорится в пресс-релизе французской фармацевтической компании.

Идея проекта возникла во время пандемии COVID-19 на фоне проблем с наращиванием производства вакцин. Производитель отметил, что намерен использовать предприятие под названием Modulus для выпуска продукции от таких заболеваний, как астма, рассеянный склероз, диабет 1-го типа и хронический бронхит.

Завод площадью 24 тыс. кв. м обеспечивает одновременное производство до четырех вакцин или лекарственных средств различного профиля. Как утверждается, он также отличается высокой адаптивностью: требуется несколько дней или недель на его перепрофилирование под выпуск новой продукции. Обычно такой процесс занимает месяцы или даже годы.

Комплекс состоит из 34 типовых производственных сегментов, объединенных в единую технологическую сеть. К концу 2025 года планируется запустить работу завода, трудоустроив около 200 новых сотрудников.

В прошлом месяце Sanofi также вложила 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.) в строительство завода по производству инсулина на базе действующего предприятия во Франкфурте-на-Майне (Германия). Кроме того, известно о планах компании инвестировать в этом году более 1 млрд евро (1,1 млрд долл.) в увеличение производственных мощностей на трех действующих предприятиях во Франции.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik