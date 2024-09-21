Завод по производству БАД, косметических и SPA средств построят под Владивостоком

В Приморском крае до конца года планируется завершить строительство крупнейшего на Дальнем Востоке завода по производству косметики, БАД и SPA-средств под брендом Formula by Dr.Lyuter. Завод принадлежит компании “Генерация красоты”, резиденту ТОР “Приморье”. Запуск предприятия ожидается в 2025 году.

Компания “Генерация красоты” вложила в проект 114 миллионов рублей. На новом заводе будет создано 46 рабочих мест.

“Генерация красоты” делает ставку на инновации и научный подход. В компании работают пять ученых под руководством Николая Ковалева. Компания располагает собственной лабораторией в Приморском крае и контролирует весь производственный процесс – от разработки до выпуска готовой продукции.

В основе косметики Formula by Dr.Lyuter – дальневосточные морские ингредиенты. Компания использует местные ресурсы: добывает медузу для производства коллагена, извлекает экстракты из ламинарии и получает хитозан.

На новом заводе будет производиться 75 наименований косметических средств по уходу за лицом и телом, а также средства для SPA: соли для ванн, гели для душа и препараты для тела. Компания также разрабатывает линейку БАДов с дальневосточными морскими активами. Продукция сейчас находится на сертификации.

До запуска собственного производства “Генерация красоты” выпускает косметическую линию на внешних мощностях.

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