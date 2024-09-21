В России разработали БАД для борьбы с возрастными заболеваниями

Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета разработали новую биологически активную добавку (БАД), предназначенную для профилактики возрастных заболеваний. Уникальность проекта заключается в том, что вся разработка и производство добавки осуществляется в России.

БАД борется с гликацией — процессом присоединения сахаров к белкам, который негативно влияет на здоровье. С возрастом организму все сложнее выводить избыток углеводов, что приводит к накоплению вредных соединений. Они вызывают воспаления и повышают риск развития таких заболеваний как диабет, болезни сердца и болезнь Альцгеймера.

В основе новой добавки — растительные экстракты виноградной косточки и зеленого чая. По словам старшего научного сотрудника Романа Литвинова, многолетние исследования показали, что эти экстракты более эффективны в борьбе с гликацией, чем синтетические молекулы.

Сотрудничество научных подразделений ВолгГМУ с малым бизнесом позволит сделать БАД доступным для широкого круга потребителей.

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