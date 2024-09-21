Исследование BMJ: новые препараты от мигрени менее эффективны, чем ЛП предыдущего поколения

Триптаны, включая элетриптан (Relpax), ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и золмитриптан (Zomig), продемонстрировали наибольшую эффективность через два часа после приема, причем элетриптан также показал наиболее продолжительное облегчение.

Элетриптан был выведен на рынок компанией Pfizer в 2002 году и продавался под торговой маркой Relpax. Следующими по эффективности препаратами, обеспечивающими облегчение через два часа, были следующие триптаны (в порядке эффективности): ризатриптан, суматриптан и золмитриптан. Ризатриптан продается компанией Organon под названием Maxalt. GSK продает суматриптан под названием Imitrex, а AstraZeneca продает золмитриптан под названием Zomig.

Авторы исследования указывают, что триптаны используются недостаточно широко, и подчеркивают необходимость улучшения глобального доступа к этим препаратам. Они рекомендуют использовать новые препараты, такие как антагонисты рецепторов CGRP, только после традиционных средств от головной боли, поскольку их высокая стоимость и побочные эффекты делают их препаратами третьей линии.

«В настоящее время триптаны используются недостаточно широко, и необходимо содействовать глобальному доступу к наиболее эффективным триптанам и соответствующим образом обновлять международные рекомендации», – пишут авторы.

Ранее сообщалось, что три американские компании прорабатывают вопрос о применении для борьбы с мигренью и другими заболеваниями устройства, по принципу действия напоминающего электронные сигареты (вейпы) и генерирующего высокодисперсный аэрозоль.

gxpnews