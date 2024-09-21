ЕМА одобрило использование Wegovy для лечения сердечных заболеваний, связанных с ожирением

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) поддержало решение о расширении применения препарата Wegovy, разработанного датской компанией Novo Nordisk, для облегчения сердечной недостаточности у людей с ожирением. Это решение позволит использовать препарат для пациентов, страдающих сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF), которая часто связана с ожирением.

HFpEF (heart failure with preserved ejection fraction) – это состояние, при котором сердечные мышцы становятся жесткими и не могут эффективно всасывать кровь, что вызывает такие симптомы, как одышка и отеки конечностей. Примерно половина всех случаев сердечной недостаточности приходится на HFpEF.

Поздние исследования показали, что пациенты, принимающие Wegovy в течение года, не только снизили вес, но и улучшили свое состояние на 16,6 балла по 100-балльной шкале, оценивающей тяжесть сердечной недостаточности. Кроме того, у пациентов наблюдалось улучшение физической активности и снижение ограничений в повседневной жизни. Препарат Wegovy, активное вещество которого семаглутид, был одобрен в ЕС для лечения ожирения с 2022 года и относится к классу агонистов ГПП-1, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и подавлять аппетит.

Ранее EMA одобрило использование препарата Wegovy для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с избыточным весом или ожирением, не страдающих диабетом.

gxpnews