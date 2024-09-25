Депутаты предложили запретить рекламу лекарств везде, кроме профильных СМИ

В Госдуме считают необходимым ужесточить правила маркетингового продвижения продукции фармпроизводителей, в особенности иностранных. В частности, в ЛДПР предлагают запретить рекламу лекарств на любых площадках, за исключением профильных СМИ. Эта тема обсуждалась на парламентских слушаниях в Госдуме 23 сентября.

«Мы видим, насколько агрессивно себя продолжают вести зарубежные производители лекарств, как агрессивно нам навязывает лечение реклама, которая льется со всех сторон», – заявил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат ЛДПР Ярослав Нилов.

По его мнению, из-за рекламы зарубежных производителей продукция отечественных фармкомпаний остается в тени. «[Человек] приходит в аптеку и начинает руководствоваться уже сформированной в подсознании моделью, навязанной рекламой. Хотя наши отечественные фармпроизводители дают аналог, который в разы может быть дешевле, но про него просто не знают», – добавил он. Фармацевты, уверен Нилов, тоже не заинтересованы в том, чтобы продать покупателю менее дорогой российский препарат.

gxpnews