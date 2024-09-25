Sartorius прекратила поставки биотехнологического оборудования в РФ

Ведущий мировой поставщик оборудования для фармацевтической промышленности и биотехнологий Sartorius с 1 августа 2024 года прекратил все поставки в Россию. Мера продиктована «очередными пакетами санкций против России, общей экономической ситуацией и возросшими трудностями с осуществлением международных платежей», говорится в заявлении немецкой компании для партнеров, которое имеется в распоряжении GxP News.

Реализацией биотехнологической продукции компании в России занималось ее российское подразделение – ООО «Сарториус Стедим РУС». Как стало известно, заявки от российских заказчиков, направленные компании после 31 июля 2024 года, рассмотрены не будут, и отсутствие ответа на них со стороны ООО «Сарториус Стедим РУС» не должно рассматриваться как их подтверждение. Все заключенные ранее договоры предлагается расторгнуть. Тем не менее оказание сервисных услуг будет продолжено компанией ООО «Орбита Биотех», отмечается в заявлении производителя биотехнологического оборудования.

В связи с прекращением поставок экс-команда «Сарториус Стедим РУС» основала новую компанию – ООО «Биомирикс» (Biomirix), которая является эксклюзивным дистрибьютором китайского производителя биотехнологического оборудования BioLink в России. Biomirix имеет широкое портфолио продукции, включающее оборудование для хроматографии, культивирования клеток, одноразовые решения для работы с жидкостями, фильтрации и расходные материалы для различного оборудования. Компания предлагает не просто оборудование, но и полноценную техническую и сервисную поддержку.

gxpnews