Суд начал рассматривать дело замгубернатора НАО о махинациях при закупке медтехники

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных Управлением ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по НАО, и результатов прокурорской проверки. Дело возбудили по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, события, положенные в основу дела, произошли в 2021-2022 годах. Якобы тогда Блощинский воспользовался тем, что Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой намеревалась приобрести по нацпроекту «Здравоохранение» новое оборудование. Следователи полагают, что Блощинский решил совершить хищение бюджетных средств путем завышения цен.

В материалах дела утверждается, что вице-губернатор привлек знакомого предпринимателя Мустафу Сеитасанова, работавшего с поставками медоборудования. Сеитасанов, как уверены следователи, обратился к Анне Леушиной – специалисту в сфере закупок, которая контролировала деятельность аффилированных с Сеитасановым компаний и индивидуальных предпринимателей.

По версии следствия, фигуранты разработали преступную схему, согласно которой руководство больницы должно было направлять запросы на закупку медоборудования компаниям и ИП, подконтрольным предпринимателям. Среди них были «Восход», «Гранит», ЮТК и другие. Якобы затем компании формировали предложения с заведомо завышенными ценами, после чего согласовывали через Андрея Полугрудова контракты с вице-губернатором. Следователи уверены, что сотрудникам медучреждения, отказавшимся формировать нужные запросы, Блощинский мог грозить увольнением.

В материалах дела фигурируют как минимум три эпизода закупок. Там указано приобретение для нужд больницы двух концентраторов кислорода и модульной быстровозводимой конструкции для размещения магнитно-резонансного томографа. Следствие оценивает общий ущерб от действий фигурантов в 24 млн рублей.

Предприниматели свою вину признали, ущерб погасили. Чиновники претензии гособвинения отвергают. Адвокат Полугрудова Светлана Брага настаивает, что обвинения в его адрес неконкретны и не подтверждены доказательствами. Она утверждала, что следователи оперируют единственным документом, разработку которого якобы производил Андрей Полугрудов, – постановлением администрации НАО о проведении закупки модуля томографа.

«При этом следствие не учитывает, что все нормативно-правовые акты в обязательном порядке проходили правовые экспертизы и обсуждения, заключения соответствующих органов, в том числе Счетной палаты, департамента внутреннего контроля и надзора и прокуратуры округа. Никаких замечаний не поступило. Решение о заключении контракта Полугрудовым не принималось, соответствующих указаний другим сотрудникам администрации он не давал, да и в деле об этом не говорится. Мало того, его управление вообще не имело отношения к этим контрактам. О завышении цен он узнал из обвинения», – заявила Брага.

Защита называет необоснованной методику определения стоимости медоборудования, так как при заключении контракта с единственным поставщиком в расчет необходимо брать не себестоимость, а рыночную цену. Как утверждают адвокаты, следствие взяло в расчет неверные данные, притом что в 2023 году Счетная палата НАО проверяла закупочную деятельность больницы и пришла к выводу, что стоимость модуля была обоснована.

Неверными юрист считает и претензии следствия по поводу выбора поставщиков медоборудования, указывая, что Закон о контрактной системе не обязывает заказчика обосновывать выбор конкретного поставщика. И вопреки утверждениям следствия, запросы о закупке МРТ, по версии Браги, направлялись не только перечисленным в деле компаниям, но и другим организациям.

В материалах дела защита нашла нестыковки и обратила внимание суда на допущенные следствием процессуальные нарушения. Например, в оперативных материалах говорится, что преступный умысел на разработку постановления о закупке модуля МРТ появился в 2021 году и январе-феврале 2022 года. Но федеральный закон №46-ФЗ, на основании которого акт подготовили, подписали только в марте 2022 года. Тогда, по словам адвоката, региональная прокуратура нарушений в подготовке постановления о закупке не выявила. В материалах дела, считает адвокат, не приведены данные об обсуждении фигурантами, в том числе ее подзащитным, возможного хищения средств или осведомленности о реальной стоимости приобретаемого имущества.

Первое уголовное дело в отношении замгубернатора НАО Андрея Блощинского возбудили в апреле 2023 года. Тогда его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Согласно данным следствия, фигурант через посредника потребовал от представителя частной организации передать ему взятку за содействие в заключении и приемке госконтрактов, связанных с реализацией мероприятий нацпроекта «Здравоохранение».

Нарьян-Марский городской суд 19 июля 2024 года назначил Блощинскому 9 лет колонии строгого режима. Тогда же был вынесен приговор посреднику, которым оказался экс-заместитель руководителя аппарата окружной администрации Андрей Демченко – он получил 5 лет условно. В зависимости от роли и степени участия каждого, их признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Суд и следствие установили, что с мая 2022 по март 2023 года Блощинский поручил заместителю руководителя аппарата администрации округа найти человека, который будет перечислять ему 10% от суммы заключаемых НАО контрактов в сфере медицинского обслуживания. Позднее замгубернатора получил взятку 3 млн рублей.